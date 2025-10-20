Традиційно період цвітіння калини припадає на травень-червень

На Київщині у другій половині жовтня зафіксовано нетипове явище – повторне цвітіння калини. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На Київщині у жовтні зацвіла калина фото: glavcom.ua

Кущі, на яких водночас розпустилися білі суцвіття та висять стиглі червоні грона ягід, були помічені у Вишгородському районі.

На Київщині у жовтні зацвіла калина фото: glavcom.ua

Зазвичай калина не цвіте восени, оскільки її період цвітіння припадає на травень-червень, коли формуються білі або кремові суцвіття. Восени калина стає декоративною завдяки яскраво-червоним ягодам, що дозрівають на гілках, та зміні кольору листя, яке стає червоним, жовтим або помаранчевим.

Калина вже дозріла фото: glavcom.ua

Листя калини набуло осіннього забарвлення фото: glavcom.ua

«Главком» писав, що на початку вересня у центрі столиці, на вулиці Хрещатик, удруге за сезон цвів каштан.

Нагадаємо, глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.