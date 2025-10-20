Головна Київ Фото
search button user button menu button

На Київщині у жовтні зацвіла калина (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині у жовтні зацвіла калина (фото)
На Київщині зацвіла калина
фото: glavcom.ua

Традиційно період цвітіння калини припадає на травень-червень

На Київщині у другій половині жовтня зафіксовано нетипове явище – повторне цвітіння калини. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На Київщині у жовтні зацвіла калина
На Київщині у жовтні зацвіла калина
фото: glavcom.ua

Кущі, на яких водночас розпустилися білі суцвіття та висять стиглі червоні грона ягід, були помічені у Вишгородському районі.  

На Київщині у жовтні зацвіла калина
На Київщині у жовтні зацвіла калина
фото: glavcom.ua

Зазвичай калина не цвіте восени, оскільки її період цвітіння припадає на травень-червень, коли формуються білі або кремові суцвіття. Восени калина стає декоративною завдяки яскраво-червоним ягодам, що дозрівають на гілках, та зміні кольору листя, яке стає червоним, жовтим або помаранчевим. 

Калина вже дозріла
Калина вже дозріла
фото: glavcom.ua
Листя калини набуло осіннього забарвлення
Листя калини набуло осіннього забарвлення
фото: glavcom.ua

«Главком» писав, що на початку вересня у центрі столиці, на вулиці Хрещатик, удруге за сезон цвів каштан.

Нагадаємо, глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Читайте також:

Теги: Київщина квіти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною на Білоцерківщині
На Київщині невідомі стріляли у собаку: поліція взялась за справу
21 вересня, 00:11
У Славутичі триває ліквідація наслідків
Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу
2 жовтня, 00:24
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
4 жовтня, 06:24
На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня
Без світла було 110 тис. абонентів: влада повідомила про відновлення електрики на Київщині
11 жовтня, 02:23
Власниця українського бренду одягу DaLee Даніелла позує біля подарунка
Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»
23 вересня, 10:44
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
23 вересня, 14:25
На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини
Через нічну атаку дронів у Броварському районі пошкоджено будинок, постраждала жінка (фото)
30 вересня, 09:22
До поліції від медиків надійшло повідомлення про виявлення на території одного із домоволодінь тіла чоловіка без ознак життя
На Київщині чоловік до смерті побив знайомого і ще добу пиячив поруч із тілом
15 жовтня, 16:27
Очікується, що ремонт мосту завершиться 30 грудня 2025 року
Хотянівський міст на фініші ремонту: що відбувається на майданчику
16 жовтня, 12:53

Фото

На Київщині у жовтні зацвіла калина (фото)
На Київщині у жовтні зацвіла калина (фото)
У Києві в авто знайдено тіло блогера з простреленою головою
У Києві в авто знайдено тіло блогера з простреленою головою
Київ: обвалилася частина будинку, пошкодженого РФ 4 липня (фото)
Київ: обвалилася частина будинку, пошкодженого РФ 4 липня (фото)
У Козині продається будинок, що належав родині Гладковського: названа ціна (фото)
У Козині продається будинок, що належав родині Гладковського: названа ціна (фото)
Окупанти повторно вдарили по об’єкту на Київщині, де працювали рятувальники
Окупанти повторно вдарили по об’єкту на Київщині, де працювали рятувальники
Перше іменне поховання з’явилося на Національному військовому меморіальному кладовищі
Перше іменне поховання з’явилося на Національному військовому меморіальному кладовищі

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua