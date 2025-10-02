Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу

Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання

Внаслідок ворожого удару БпЛА по об'єкту критичної інфраструктури у місті Славутич Вишгородського району на Київщині триває ліквідація наслідків. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 21:27 за участю підрозділів ДСНС з Київської та Чернігівської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці події створено оперативний штаб, в якому беруть участь керівники місцевих органів влади, рятувальники та представники усіх оперативних служб.

фото: ДСНС

Для забезпечення життєдіяльності міста розпочали роботу стаціонарні «Пункти Незламності», де місцеві мешканці можуть заряджати гаджети та отримати необхідну допомогу.

фото: ДСНС

Крім того, від ДСНС залучено генератори та мобільні «Пункти Незламності», обладнані системами Starlink для забезпечення стабільного зв'язку та інтернету в умовах надзвичайної ситуації.

Місто наразі без централізованого електропостачання. Однак оперативно ведуться роботи для відновлення енергозабезпечення, зокрема підключення до резервних джерел. За повідомленням КОВА, всі життєво важливі об’єкти забезпечені генераторами та продовжують свою роботу.

Водопостачання у Славутичі вже відновлено, а центральний заклад охорони здоров'я працює у штатному режимі завдяки альтернативним джерелам енергії.

Нагадаємо, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Внаслідок атаки постраждалих серед населення немає.

До слова, електропостачання на об'єктах Чорнобильської атомної електростанції, які були знеструмлені в результаті ворожого обстрілу інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС.