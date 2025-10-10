На Київщині запроваджено аварійні відключення світла

У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень також не діють

Відключення запроваджуються у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів внаслідок атак

Після нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури на Київщині запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили на офіційному сайті компанії ДТЕК, інформує «Главком».

Повідомляється, що у Київській області відключення запроваджуються у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів внаслідок атак. У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень наразі не діють.

Обмеження електропостачання торкнулось і інших регіонів, де росіяни вночі атакували інфраструктуру ракетами та безпілотниками. Зокрема, за вказівкою «Укренерго», на території Сумщини введено графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували столицю безпілотниками. Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно. Російська Федерація завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Частина столиці залишилася без світла.