Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту

На вході до собору в суботу був організований додатковий контроль відвідувачів

10 жовтня в Нотр-Дамі в Парижі було знайдено лист з погрозами теракту. Про це повідомляє газета Le Figaro з посиланням на джерела в поліції столиці Франції, пише «Главком».

У листі невідомі особи закликали адміністрацію собору не відкривати його в вихідні дні, 11 і 12 жовтня, оскільки, за їхніми словами, всередині планується напад. Автори листа стверджували, що «іноземці в останні дні сховали ножі в соборі і мають намір влаштувати бійню».

Відповідно до даних видання, служба безпеки собору разом з префектурою столичної поліції провела перевірку, проте не знайшла зброї в будівлі. Крім того, на вході до собору в суботу був організований додатковий контроль відвідувачів.

Адміністрація Нотр-Дама, одного з головних туристичних об'єктів Парижа, поки не прийняла рішення щодо подання заяви з приводу інциденту.

Нагадаємо, у грудні 2024 року у столиці Франції – Парижі – офіційно відкрили Собор Паризької Богоматері. Нотр-Дам реконструювали з 2019 року – після руйнівної пожежі на даху старовинного собору. Як і обіцяли, його відновили його за п’ять років.

Як відомо, пожежа, що спалахнула 15 квітня 2019 року у Нотр-Дамі, завдала значних збитків готичній будівлі, знищивши шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Понад 600 пожежників врятували структуру собору, зберігши унікальні вітражі, більшість статуй та святиню – терновий вінець.

На реставрацію Нотр-Даму зібрали 846 млн євро від великих меценатів і сотень тисяч приватних донорів.