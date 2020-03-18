На Київщині злодій, представившись прокурором, пограбував чоловіка (фото)



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Під час огляду автомобіля зловмисника було вилучено декілька посвідчень, викрадені мобільні телефони, банківські карти, запал до гранати та наркотичні речовини Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали зловмисника в Києві

Днями невідомий завітав до квартири жителя с. Софіївська Борщагівка і представився військовим прокурором, пред’явивши підроблене посвідчення. Раптово, невідомий штовхнув господаря оселі та зачинив двері.

Правопорушник сказав чоловіку віддати мобільні телефони і прихопив гаманець із грошима та банківськими картками. Також, він забрав техпаспорт та ключі від автомобіля потерпілого. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зловмисник наказав господарю сидіти і чекати інших співробітників для нібито подальшого проведення обшуку.

За дві години потерпілий, зрозумівши, що його пограбували, зателефонував на номер 102.

В ході відпрацювання камер відеонагляду правоохоронці встановили авто, на якому приїхав злодій. Невдовзі підозрюваного було затримано у столиці.

Під час огляду автомобіля зловмисника було вилучено декілька посвідчень -ветерана збройних сил, ветерана військової служби та інші, - а також викрадені мобільні телефони, банківські карти, ключі від транспортного засобу, техпаспорт, запал до гранати та наркотичні речовини.

Наразі 37-річний чоловік затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Готується оголошення підозри за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.