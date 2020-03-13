Під Києвом троє в масках пограбували пункт обміну валют (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків у підозрюваних виявлено викрадені гроші Фото: Нацполіція

Викрадено велику суму грошей

Кілька днів тому в селі Крюківщина Києво-Святошинського району зловмисники в масках напали на касира пункту обміну валют. Вони зв’язали жінці руки, викрали велику суму грошей – понад 300 тисяч гривень, валюту інших зарубіжних країн – та зникли у невідомому напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) та розпочали проводити низку необхідних заходів щодо встановлення та затримання нападників.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини та Києво-Святошинського відділу поліції вийшли на слід злодіїв і затримали їх на території сусідньої Житомирської області та столиці.

При проведенні обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили у них речові докази – викрадені гроші, частину яких молодики встигли витратити на власні потреби.

Також вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання автотранспорт, на якому пересувались зловмисники.

Наразі трьом фігурантам оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Також поліцейські перевіряють чоловіків на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території Київщини, Житомирщини та Києва.

Затримані чоловіки у порядку ст. 208 КПК України наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід для них обере суд.

Триває слідство.