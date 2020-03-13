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    Під Києвом троє в масках пограбували пункт обміну валют (фото)

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    Під час обшуків у підозрюваних виявлено викрадені гроші - Під Києвом троє в масках пограбували пункт обміну валют (фото)
    Під час обшуків у підозрюваних виявлено викрадені гроші
    Фото: Нацполіція

    Викрадено велику суму грошей

    Кілька днів тому в селі Крюківщина Києво-Святошинського району зловмисники в масках напали на касира пункту обміну валют. Вони зв’язали жінці руки, викрали велику суму грошей – понад 300 тисяч гривень, валюту інших зарубіжних країн – та зникли у невідомому напрямку.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж) та розпочали проводити низку необхідних заходів щодо встановлення та затримання нападників.

    Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини та Києво-Святошинського відділу поліції вийшли на слід злодіїв і затримали їх на території сусідньої Житомирської області та столиці.

    При проведенні обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили у них речові докази – викрадені гроші, частину яких молодики встигли витратити на власні потреби.

    Також вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання автотранспорт, на якому пересувались зловмисники.

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    Під Києвом троє в масках пограбували пункт обміну валют (фото)
    Під Києвом троє в масках пограбували пункт обміну валют (фото)
    Під Києвом троє в масках пограбували пункт обміну валют (фото)
    Під Києвом троє в масках пограбували пункт обміну валют (фото)

    Наразі трьом фігурантам оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Також поліцейські перевіряють чоловіків на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території Київщини, Житомирщини та Києва.  

    Затримані чоловіки у порядку ст. 208 КПК України наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід для них обере суд.

    Триває слідство.

    Національна поліція України кримінал Київщина пограбування злочин
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