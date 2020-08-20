На Київщині зникла жінка з двома маленькими дітьми (фото)



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Наразі поліцейські спільно з громадськими формуваннями розшукують зниклих

19 серпня до поліції звернувся житель села Світильня Броварського району Київщини та повідомив, що зникла його 24-річна дружина Аліна Созанська та двоє дітей віком 2 та 5 років.

На пошуки дітей та жінки орієнтовано всі наряди поліції Київської області та столиці, громадськість. Пошукові заходи тривають. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Прикмети жінки: на вигляд 25 років, зріст 175 см, середньої статури, волосся пряме, середньої довжини, фарбоване у коричневий колір, очі сіро-зелені.

Була одягнена: сукня червоного кольору та мокасини текстильні білого кольору з малюнком у вигляді квітів.

Прикмети Анастасії: на вигляд 6 років, зріст 116 см, середньої статури, волосся пряме, русяве, середньої довжини, очі карі.

Одягнена: футболка рожевого кольору та трикотажні бриджі синього кольору.

Прикмети Михайла: на вигляд 2 роки, зріст 90 см, середньої статури, волосся пряме, коротке, русяве, очі карі.

Одягнений: футболка синього кольору та трикотажні шорти синього кольору.

У поліції зазначили, що жінка й діти можуть бути у іншому одязі.

«Шановні громадяни! Просимо при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дітей та їх мами, повідомляти за номером спецлінії поліції «102», - закликали в поліції.