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    На Київщині зникла жінка з двома маленькими дітьми (фото)

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    На Київщині зникла жінка з двома маленькими дітьми (фото)

    Наразі поліцейські спільно з громадськими формуваннями розшукують зниклих

    19 серпня до поліції звернувся житель села Світильня Броварського району Київщини та повідомив, що зникла його 24-річна дружина Аліна Созанська та двоє дітей віком 2 та 5 років.

    На пошуки дітей та жінки орієнтовано всі наряди поліції Київської області та столиці, громадськість. Пошукові заходи тривають. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Прикмети жінки: на вигляд 25 років, зріст 175 см, середньої статури, волосся пряме, середньої довжини, фарбоване у коричневий колір, очі сіро-зелені.

    Була одягнена: сукня червоного кольору та мокасини текстильні білого кольору з малюнком у вигляді квітів.

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    Прикмети Анастасії: на вигляд 6 років, зріст 116 см, середньої статури, волосся пряме, русяве, середньої довжини, очі карі.

    Одягнена: футболка рожевого кольору та трикотажні бриджі синього кольору.

    Прикмети Михайла: на вигляд 2 роки, зріст 90 см, середньої статури, волосся пряме, коротке, русяве, очі карі.

    Одягнений: футболка синього кольору та трикотажні шорти синього кольору.

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    У поліції зазначили, що жінка й діти можуть бути у іншому одязі.

    «Шановні громадяни! Просимо при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дітей та їх мами, повідомляти за номером спецлінії поліції «102», - закликали в поліції.

    Національна поліція України діти Київщина жінка розшук
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