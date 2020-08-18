Під Києвом зникла безвісти 16-річна дівчина зі своїм немовлям (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розшукуються Аліна Галат із 1,5-місячним сином Фото: Київ оперативний

Дівчина не виходить на зв'язок із рідними

Вишнівським відділенням поліції Києво-Святошинського відділу поліції розшукується 16-річна Аліна Галат, яка 17 серпня близько 18:00 пішла з місця проживання (м. Вишневе, вул. Г. Сковороди) на прогулянку разом із 1,5-місячним сином на ім`я Артем та до цього часу їх місце перебування невідоме. На зв'язок з рідними не виходить.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Прикмети Аліни: на вигляд 16-17 років, зріст 162 см, міцної статури, волосся темне каштанове середньої довжини, обличчя овальне, очі блакитні.

Була одягнена: сіра футболка, джинсові сині шорти вище колін.

Малюк одягнений: комбінезон «чоловічок» білого кольору, шапочка білого кольору.

Дитяча коляска (візок): пісочного кольору з яскраво-червоними вставками.

Поліція просить при наявності будь якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини з немовлям телефонувати за номером «102».

Як повідомлялося, 8 серпня хлопець стрибнув із Північного мосту неподалік пляжу Чорторий і зник. На місце були викликані рятувальники й поліцейські. Водолази та правоохоронці провели пошуки у воді та на березі, але хлопця не знайшли. 13 серпня стало відомо, що хлопця знайшли мертвим. Подробиці невідомі.