На Київщину і Житомирщину обрушився крижаний дощ: рух транспорту обмежено

У столиці йде дощ, який замерзає за мінусової температури повітря

У столиці йде дощ, який замерзає за мінусової температури повітря

Рятувальники попереджають про крижаний дощ і слизькі дороги

На Київщині та Житомирщині йде дощ, який замерзає за мінусової температури повітря. Через несприятливі погодні умови та небезпеку слизьких доріг тимчасово обмежено рух вантажівок та автобусів через цей крижаний дощ.

Про це повідомила 10 грудня ввечері Державна служба з надзвичайних ситуацій

За інформацією «Укравтодору» 10 грудня з 16:00 у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), Служба автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, ввела тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській та Житомирській області.

Водночас зазначається, що обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Рівненській області знято.

Також паблік Киев Оперативный повідомляє, що у передмісті Києва йде крижааний дощ.

Щоб не допустити утворення ожеледиці на столичних дорогах, шляхово-експлуатаційні підприємства компанії Київавтодор розпочали обробляти вулиці міста протиожеледними матеріалами.

Крім того, відповідна спецтехніка вже знаходиться на вихідних позиціях у місті. Наразі задіяно 57 одиниць спецтехніки. Загалом у разі погіршення погодних умов готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

Водіїв закликають бути обачними на дорозі.

Крім того, на Одеській трасі утворилась справжня ковзанка, оскільки йде дощ, який одразу перетворюється у лід. Зростає кількість ДТП.

Судячи за даними Українського гідрометцентру, негода зі столиці перемістилася на південь - у напрямку Фастова і Білої Церкви.