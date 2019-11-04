  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)

    • Розсилка
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження - Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення постраждала жінка-водійка

    У неділю, 3 листопада, під Києвом на одеській трасі, поблизу смт Чабани, сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Audi A6 і Volkswagen Passat.

    Аварія трапилася близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами пасажира Volkswagen, він зі своєю мамою повертав з траси в Чабани і рухався на зелений сигнал світлофора. Під час маневру він побачив, що на них на високій швидкості летить автомобіль.

    На жаль, уникнути зіткнення не вдалося. Від удару Audi врізався у відбійник, проїхав вздовж нього і вилетів на зелену зону.

    В результаті ДТП постраждала жінка-водійка. Її госпіталізували в лікарню. Травми несерйозні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)
    Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)
    Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)
    Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)
    Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Поліцейські відзначили, що водій Audi мав ознаки алкогольного сп'яніння. Точний вердикт буде відомий після проходження медичного обстеження. Попередньо, він їхав на червоне світло.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Національна поліція України ДТП Київ водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ