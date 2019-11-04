Під Києвом Audi протаранив Volkswagen і злетів з дороги (фото, відео)



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Автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

В результаті зіткнення постраждала жінка-водійка

У неділю, 3 листопада, під Києвом на одеській трасі, поблизу смт Чабани, сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися Audi A6 і Volkswagen Passat.

Аварія трапилася близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами пасажира Volkswagen, він зі своєю мамою повертав з траси в Чабани і рухався на зелений сигнал світлофора. Під час маневру він побачив, що на них на високій швидкості летить автомобіль.

На жаль, уникнути зіткнення не вдалося. Від удару Audi врізався у відбійник, проїхав вздовж нього і вилетів на зелену зону.

В результаті ДТП постраждала жінка-водійка. Її госпіталізували в лікарню. Травми несерйозні.

Поліцейські відзначили, що водій Audi мав ознаки алкогольного сп'яніння. Точний вердикт буде відомий після проходження медичного обстеження. Попередньо, він їхав на червоне світло.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.