На киян у суботу чекає негода з сильним дощем і вітром



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У столиці комунальники готуються до можливих підтоплень

У суботу, 17 жовтня, у Києві очікуються значний дощ і пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

На місцях можливих підтоплень чергуватиме спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор». 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів готові ліквідовувати наслідки негоди.

У разі, якщо сильний дощ застав на вулиці, фахівці радять:

за можливості оминати великі дерева,

не варто паркувати поруч із деревами автотранспорт – гілки можуть становити велику небезпеку.

Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля, перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

У разі виявлення місць підтоплень КК «Київавтодор» закликає звертатися до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 15 жовтня до Києва завітала метеорологічна осінь.