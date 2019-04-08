В електричці на Дарницькому вокзалі Києва пасажири виявили труп (фото, відео)



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На місці працювала слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено

У понеділок, 8 квітня, на Дарницькому залізничному вокзалі в Києві виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в останньому вагоні електрички між сидіннями.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 05:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як вдалося дізнатися на місці події, електричка рухалася по маршруту Київ-Яготин. На чоловіка, який лежав між сидіннями, звернули увагу пасажири. На жаль, він не подавав ознак життя.

На місце прибули медики, але їм залишалося тільки констатувати смерть.

При огляді особистих речей був виявлений паспорт чоловіка. Померлим виявився житель Полтавської області 1983 року народження.

Попередньо, на тілі слідів насильницької смерті не виявлено.

Через роботу правоохоронців рух електрички зупинили. За попередніми даними, чоловік лежав у вагоні ще з учорашнього дня. Всі деталі інциденту і причину смерті встановить слідство.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.