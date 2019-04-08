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    В електричці на Дарницькому вокзалі Києва пасажири виявили труп (фото, відео)

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    <p>На місці працювала слідчо-оперативна група</p> - В електричці на Дарницькому вокзалі Києва пасажири виявили труп (фото, відео)

    На місці працювала слідчо-оперативна група

    Фото: Інформатор

    На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено

    У понеділок, 8 квітня, на Дарницькому залізничному вокзалі в Києві виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося в останньому вагоні електрички між сидіннями.

    Виклик на лінію 102 надійшов близько 05:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як вдалося дізнатися на місці події, електричка рухалася по маршруту Київ-Яготин. На чоловіка, який лежав між сидіннями, звернули увагу пасажири. На жаль, він не подавав ознак життя.

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    На місце прибули медики, але їм залишалося тільки констатувати смерть.

    При огляді особистих речей був виявлений паспорт чоловіка. Померлим виявився житель Полтавської області 1983 року народження.

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    В електричці на Дарницькому вокзалі Києва пасажири виявили труп (фото, відео)
    В електричці на Дарницькому вокзалі Києва пасажири виявили труп (фото, відео)
    В електричці на Дарницькому вокзалі Києва пасажири виявили труп (фото, відео)
    В електричці на Дарницькому вокзалі Києва пасажири виявили труп (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Попередньо, на тілі слідів насильницької смерті не виявлено.

    Через роботу правоохоронців рух електрички зупинили. За попередніми даними, чоловік лежав у вагоні ще з учорашнього дня. Всі деталі інциденту і причину смерті встановить слідство.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

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