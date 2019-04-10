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    У квартирі в Києві виявили мертвого пенсіонера з гематомами на голові та шиї

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    За викликом на місце прибули медики - У квартирі в Києві виявили мертвого пенсіонера з гематомами на голові та шиї
    За викликом на місце прибули медики
    Фото: Інформатор

    Причину смерті чоловіка встановить експертиза

    У вівторок, 9 квітня, в одній з квартир будинку на вулиці Генерала Тупікова у Солом'янському районі столиці виявили мертвого чоловіка похилого віку. Спочатку в поліцію повідомили про раптову смерть, але лікарі, які прибули за викликом, помітили у чоловіка гематоми на голові та шиї.

    Про це повідомляє Інформатор. 

    Чоловіка виявили близько 22:20 його родичі. Медики констатували смерть і повідомили в поліції про наявність на тілі слідів насильницької смерті.

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    На місце викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів.

    Відомо, що чоловіку було 75 років.

    Помер чоловік природною смертю чи ж це було вбивство - встановлює слідство і судово-медична експертиза.

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    У квартирі в Києві виявили мертвого пенсіонера з гематомами на голові та шиї
    У квартирі в Києві виявили мертвого пенсіонера з гематомами на голові та шиї
    У квартирі в Києві виявили мертвого пенсіонера з гематомами на голові та шиї
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 3 квітня, на вулиці Богдана Хмельницького, 56а у Києві виявили труп дівчини. Тіло знаходилося на ліжку в одній з кімнат готелю City Hotel. 

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