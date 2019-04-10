У квартирі в Києві виявили мертвого пенсіонера з гематомами на голові та шиї



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За викликом на місце прибули медики Фото: Інформатор

Причину смерті чоловіка встановить експертиза

У вівторок, 9 квітня, в одній з квартир будинку на вулиці Генерала Тупікова у Солом'янському районі столиці виявили мертвого чоловіка похилого віку. Спочатку в поліцію повідомили про раптову смерть, але лікарі, які прибули за викликом, помітили у чоловіка гематоми на голові та шиї.

Про це повідомляє Інформатор.

Чоловіка виявили близько 22:20 його родичі. Медики констатували смерть і повідомили в поліції про наявність на тілі слідів насильницької смерті.

На місце викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів.

Відомо, що чоловіку було 75 років.

Помер чоловік природною смертю чи ж це було вбивство - встановлює слідство і судово-медична експертиза.

Нагадаємо, 3 квітня, на вулиці Богдана Хмельницького, 56а у Києві виявили труп дівчини. Тіло знаходилося на ліжку в одній з кімнат готелю City Hotel.