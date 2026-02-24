Головна Київ Новини
ДТП на трасі Київ–Харків: легковик влетів у вантажівку, є постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
ДТП на трасі Київ–Харків: легковик влетів у вантажівку, є постраждалі
Внаслідок аварії кермувальник легковика та його 47-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані
фото: поліція Київщини

51-річний водій KIA не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Ford

На Броварщині поліція з’ясовує обставини аварії, в якій травмувалися двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода  сталася напередодні, 23 лютого, на 74-му кілометрі автодороги Київ–Харків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 51-річний водій KIA не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Ford, який зупинився у крайній правій смузі руху.

«Внаслідок аварії кермувальник легковика та його 47-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», – повідомила поліція.

Слідчі Броварського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом.

Нагадаємо, за 2025 рік на території Київської області поліцейські зареєстрували 2101 ДТП із постраждалими, у яких 241 особа загинула та 2646 осіб отримали травми. Основні причини автопригод на Київщині: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду перехресть. Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

До слова, 23 лютого 2026 року, Голосіївський районний суд оголосив вирок у резонансній справі про нічну аварію на вулиці Старокиївській. 22-річну киянку визнано винною у вчиненні смертельної дорожньо-транспортої пригоди внаслідок якої загинули двоє людей. Вирок отримав і її знайомий, який дозволив нетверезій жінці керувати автомобілем.

