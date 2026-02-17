Головна Світ Соціум
Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці
ДСНС провела зустріч із генсеком Ради Європи у пунктах допомоги
фото: ДСНС України

Заступник голови ДСНС Роман Примуш та Ален Берсе ознайомилися з роботою пунктів допомоги киянам після російських ударів і тривалих відключень світла

Заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе на території наметового містечка типу «Аляска», яке рятувальники розгорнули в Києві для підтримки населення після атак Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ДСНС України у Facebook.

Захід відбувся безпосередньо в одному з пунктів допомоги, де мешканці столиці можуть отримати тепло, електроенергію, доступ до зв’язку, психологічну підтримку та інші базові послуги в умовах тривалих відключень світла й тепла. Під час візиту сторони ознайомилися з організацією роботи таких пунктів та механізмами надання допомоги населенню.

Наразі у Києві функціонують 202 пункти надання допомоги, які розгорнуті на 99 локаціях міста. Із них десять працюють у форматі наметових містечок типу «Аляска». За інформацією ДСНС, ці простори забезпечують громадян базовими умовами для перебування під час перебоїв з енергопостачанням, а також дозволяють координувати роботу служб у період кризових ситуацій.

Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці фото 1
фото: ДСНС України

Особливу увагу під час зустрічі приділили питанням забезпечення людей світлом, теплом і зв’язком, а також підтримці населення у складних умовах тривалих відключень електроенергії. Делегація Ради Європи відвідала намет-простір для дітей, організований ДСНС спільно з ЮНІСЕФ, де для малечі та підлітків облаштовано безпечну зону дозвілля.

Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці фото 2
фото: ДСНС України

Представникам міжнародної організації продемонстрували обладнання, яким оснащені намети, та розповіли про координацію дій рятувальників із місцевою владою та волонтерами. За словами Романа Примуша, співпраця з міжнародними партнерами залишається ключовою для розвитку системи цивільного захисту та підтримки громадян у воєнний період.

Посадовець подякував партнерам за допомогу Україні та наголосив на необхідності подальшого зміцнення взаємодії у сфері безпеки населення. Він підкреслив важливість міжнародної підтримки для забезпечення роботи пунктів допомоги та реагування на наслідки російських обстрілів.

Генсек Ради Європи відвідав наметові містечка у столиці фото 3
фото: ДСНС України

Наметові містечка типу «Аляска» стали одним із ключових елементів реагування служб цивільного захисту на наслідки масованих атак по енергетичній інфраструктурі столиці. Вони дозволяють оперативно забезпечити людей базовими умовами для перебування під час кризових ситуацій та підтримати життєдіяльність міста у складний період.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе створення компенсаційного механізму, який передбачає відшкодування збитків, завданих агресією Росії. Ця ініціатива є частиною ширших міжнародних зусиль із притягнення Росії до відповідальності та підтримки постраждалих громадян.

