Готували теракти у Києві та Житомирі: затримано агенток ФСБ, серед яких – контрактниця ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Готували теракти у Києві та Житомирі: затримано агенток ФСБ, серед яких – контрактниця ЗСУ
Фігуранток чправи росіяни завербували у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків»
фото: Служба безпеки Укрвїни

У грудні 2025 року після теракту у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали перших трьох учасників мережі

Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів на півночі України. У результаті спецоперації затримано двох російських агенток, які виготовляли бомби для підривів у багатолюдних місцях Києва та Житомира. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що підготовкою вибухів займалися 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга. Обидві входили до розгалуженої агентурної мережі ФСБ. У грудні 2025 року правоохоронці вже затримали трьох учасників цієї групи після теракту в Дарницькому районі столиці.

Нових фігуранток окупанти завербували через Telegram-канал з пошуку «легких заробітків». За вказівкою кураторів жінки орендували квартиру в Житомирі, де облаштували підпільну лабораторію. Там за інструкціями російської спецслужби вони виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП).

Задля конспірації агентки купували компоненти для бомб у різних магазинах та на ринках, відвідуючи їх поодинці та постійно змінюючи одяг. Після виготовлення вибухівки вони чекали від фсб геолокації місць для закладки бомб.

Співробітники СБУ викрили зловмисниць заздалегідь. Їх затримали «на гарячому» — під час виготовлення першої вибухівки. Під час обшуків у затриманих виявлено компоненти до бомби, а також смартфони із доказами роботи на ворога.

Після спорядження СВП агентки очікували від ФСБ геолокації місць запланованих терактів, де вони мали закласти бомби.
Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисниць, задокументували їхні злочини і затримали на етапі виготовлення першої вибухівки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенткам про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який займався підготовкою схронів з вибухівкою. За наявною інформацією, окупанти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої (СВП) для підривів авто Сил оборони. Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.

