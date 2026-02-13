Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого

Пошкоджене вікно у квартирі, де ставля вибух. Київ, 13 лютого 2026 року

За скоєне підривнику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який під час конфлікту в гостях підірвав бойову гранату. Внаслідок інциденту одна людина загинула на місці, ще двоє, включно із самим підривником, отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції, інформує «Главком».

У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта фото: Націоеальна поліція України/Facebook

Подія сталася сьогодні, 13 лютого, близько 02:00 години в Оболонському районі столиці. За попередніми даними правоохоронців, 29-річний військовослужбовець, який перебуває у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ), прийшов у гості до товариша. У квартирі перебувала компанія з семи осіб, які розпивали спиртні напої.

Під час раптової сварки, що виникла на кухні, зловмисник дістав гранату Ф-1 та привів її у дію. Внаслідок вибуху 45-річний власник оселі загинув на місці події, ще одного гостя – місцевого мешканця 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано.

У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта. Останній отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

Осколки гранати, зібрані у квартирі правоохоронцями фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Оболонського управління поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у селищі Немішаєве патрульні були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити агресивного чоловіка, який погрожував підірвати гранату.

До слова, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі.