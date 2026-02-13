Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
Пошкоджене вікно у квартирі, де ставля вибух. Київ, 13 лютого 2026 року
фото: поліція Києва

За скоєне підривнику загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який під час конфлікту в гостях підірвав бойову гранату. Внаслідок інциденту одна людина загинула на місці, ще двоє, включно із самим підривником, отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції, інформує «Главком».

У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта
У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта
фото: Націоеальна поліція України/Facebook

Подія сталася сьогодні, 13 лютого, близько 02:00 години в Оболонському районі столиці. За попередніми даними правоохоронців, 29-річний військовослужбовець, який перебуває у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ), прийшов у гості до товариша. У квартирі перебувала компанія з семи осіб, які розпивали спиртні напої.

Під час раптової сварки, що виникла на кухні, зловмисник дістав гранату Ф-1 та привів її у дію. Внаслідок вибуху 45-річний власник оселі загинув на місці події, ще одного гостя – місцевого мешканця 36 років із пораненнями тіла було госпіталізовано.

У ході розшукових заходів патрульні поліцейські та оперативники затримали фігуранта. Останній отримав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

Осколки гранати, зібрані у квартирі правоохоронцями
Осколки гранати, зібрані у квартирі правоохоронцями
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Оболонського управління поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, у селищі Немішаєве патрульні були змушені застосувати табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити агресивного чоловіка, який погрожував підірвати гранату. 

До слова, у Хмельницькому чоловік під час романтичної пропозиції привів у бойову готовність ручну гранату, яка вибухнула у квартирі.

Теги: граната квартира Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили ракетою по обʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста
Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
3 лютого, 18:31
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, постраждала людина
5 лютого, 02:36
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих
13 сiчня, 10:14
Вбивство жінки сталося в одній з квартир Шевченківського району столиці
Киянин підозрюється у вбивсті дружини через пів року після весілля: деталі справи
14 сiчня, 16:29
Наразі вже понад 9 тисяч відвідувачів скористалися мобільними пунктами незламності ДСНС
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
14 сiчня, 18:42
Картопля у мережі «Сільпо»
Скільки коштує картопля в магазинах Києва: огляд цін
27 сiчня, 18:33
За словами Кличка, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків
Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла
29 сiчня, 18:58
Захар каже, що проводить у пункті незламності весь вільний час і планує приходити й надалі
Дев’ятирічний Захар рятує киян від холоду у пункті незламності
7 лютого, 17:15
Пілозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі
Викрадення грошей зниклого військового: підозру отримала жінка, яка видавала себе за його дружину
9 лютого, 14:21

Новини

Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
Поблизу Лебедівки тиждень йдуть пошуки водія авто, що пішло під лід (відео)
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників
Відлига у столиці: інспекція масово перевіряє очищення дахів та штрафує порушників
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
Київ отримав 500 генераторів від Європейського Союзу для роботи теплопунктів
Київ отримав 500 генераторів від Європейського Союзу для роботи теплопунктів

Новини

Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua