Кличко відсторонив директора «Освітньої агенції міста Києва» Бугайова: причини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Микиту Бугайова відсторонено від посади до 5 квітня 2026 року
фото: Київська міська рада

Виконання обов’язків директора покладено на першого заступника директора «Освітньої агенції міста Києва» Олега Шуляка

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про відсторонення Микити Бугайова від посади директора Комунального некомерційного підприємства «Освітня агенція міста Києва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження Київського міського голови Віталія Кличка № 63 від 19 лютого 2026 року «Про відсторонення від посади Бугайова М.О».

«Відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, статті 154 Кримінального процесуального кодексу України, на виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 лютого 2026 року у справі No 752/3190/26: Відсторонити Бугайова Микиту Олександровича від посади директора Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Освітня агенція міста Києва» з 19 лютого до 05 квітня 2026 року», – йдеться в тексті розпорядження.

Виконання обов’язків директора покладено на першого заступника директора КНП Олега Шуляка, який буде виконувати обов’язки керівника на період відсторонення від посади Бугайова з 19 лютого до 5 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 6 лютого цього року директора КНП «Освітня агенція міста Києва» затримали правоохоронці під час отримання хабаря. За даними правоохоронців гроші керівник КПН вимагав за право виконати чесно виграний державний аукціон. Предметом тендеру була закупівля навчального обладнання на 8,29 млн грн. За підписання контракту та відсутність штучних перешкод у розрахунках необхідно було передати 10–15% від суми договору.

До слова, у Києві судитимуть завідувачку державної медичної установи, яка вимагала майже чверть мільйона гривень за експертний висновок щодо якості дезінфекційного засобу. Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили службову особу одного з підрозділів Національної академії медичних наук України в отриманні неправомірної вигоди.

Віталій Кличко Київ хабар місцева влада гроші мер аукціон столиця підозра

