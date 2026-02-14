Головна Київ Новини
Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій
Відкриття виставки «Київ – Харків: одне життя» у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України
фото: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

У виставковому залі Музею Гетьманства триває виставка малюнків, ескізів, замальовок українського мультиплікатора-режисера Володимира Дахна до мультфільму «Як козаки...»

Цього тижня на киян чекає особлива програма: у музеях оживуть ескізи легендарних козаків Володимира Дахна та розквітне «Світло жінки», а театральні підмостки готують глибокі роздуми від колоніальної драми «Кортес» до вічної класики «Трамвай «Жадання». Музичний простір наповниться хітами Стінга та спільним співом із Капелою Ревуцького, а на великі екрани нарешті вийде довгоочікувана «Мавка». Для тих, хто шукає розради у гуморі, працюватимуть стендап-майданчики.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити протягом тижня 16-22 лютого.

Зміст

Музеї

Виставка «Як козаки...»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 1

З 11 лютого у виставковому залі Музею Гетьманства працює виставка малюнків, ескізів, замальовок українського мультиплікатора-режисера Володимира Дахна до мультфільму «Як козаки...».

Колекцію творчих джерел зі створення культового мультсеріалу зберігає художник Андрій Кулагін, який погодився експонувати роботи В. Дахна, щоб відвідувачі музею могли зігрітися спогадами з дитинства.

Коли: з 11 до 28 лютого.

Місце проведення: Музей Гетьманства, Спаська, 16Б.

Виставка «Київ – Харків: одне життя»

Відкриття виставки «Київ – Харків: одне життя»
Відкриття виставки «Київ – Харків: одне життя»
фото: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Виставка «Київ – Харків: одне життя» – проєкт, що осмислює досвід війни через образ міста, пам’ять і міжпоколінний діалог. У центрі виставки – творчий симбіоз учителя та його учениць. Голова Національна спілка художників України, Заслужений художник України Костянтин Чернявський та молоді художниці – членкині НСХУ Вікторія Василиненко, Аміна Мансурова й Анна Маклюк – представили роботи, об’єднані темою незламних українських міст.

Київ і Харків у цих полотнах постають як символи пам’яті, стійкості та життя, що триває попри сирени й вибухи.

Коли: до 12 березня 2026 року.

Місце проведення: Будинок-музей Марії Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

Виставка «Світло жінки»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 2

Виставка «Світло жінки» – це художнє дослідження багатогранності жіночої природи. Від повсякденних справ до величних моментів тріумфу, від тендітності до незламної сили – у кожному прояві живе особлива енергія.

У залах виставки ви побачите калейдоскоп життєвих сюжетів. Це не просто живопис, афіксація того самого «світла», яке жінка щедро дарує оточуючим, часто навіть не помічаючи цього. Автори робіт пропонують глядачеві зупинитися і відчути: як цейпромінь трансформує простір, дарує надію та надихає на життя.

Коли: з 15 по 24 лютого 2026 року.

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

Театри

Вистава «Кортес»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 3

Історія про експедицію іспанських конкістадорів до Америки, де жага до слави та грошей прикривається місією «порятунку» імперії ацтеків. Через вбивства та руйнування герої шукають відповідь на питання: хто насправді є варваром, а хто – богом?

Це постановка про важливість культурної самоідентифікації, подолання комплексу меншовартості та прощання з колоніальним минулим. У виставі через гумор та історичні паралелі піднімаються питання рівності, ролі жінки в суспільстві та межі між культурою і варварством.

Акторський склад: Анастасія Бабій, Катерина Вишнева, Роман Муленко, Христина Люба, Дмитро Олійник/Богдан Буйлук, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Антон Соловей, актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Дмитро Соловйов і у виставі, але не на сцені, – Віталіна Біблів.

Коли: 17 лютого, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Літературний вечір Артура Дроня

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 4

Артур Дронь – найяскравіший письменницький дебют останніх років. Поет, військовослужбовець, який з перших днів повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем у 125-ту окрему бригаду ТРО ЗСУ. Із серпня 2022-го – у складі бригади виконував завдання в зоні бойових дій на території Донецької, а згодом Харківської та Запорізької областей. У 2024 році зазнав важкого поранення, а в 2025 був звільнений в запас внаслідок набутої інвалідності.

Його поетична збірка «Тут були ми» (2023) та книга короткої прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025)отримали захопливі відгуки більшості визнаних письменників та численних читачів, увійшли у списки багатьох премій. Лаурет Премії імені Юрія Шевельова.

Це будуть ексклюзивна розмова про важливе та літературні читання. У фокусі розмови книжки письменника – поетична збірка «Тут були ми» та книга короткої прози «Гемінґвей нічого не знає».

Коли: 17 лютого, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Балет «Жізель»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 5

У Національній опері України відбудеться балет «Жізель» композитора Адольфа Адана. Ця неймовірна і зворушлива історія трагічного кохання і прощення вже понад сто років бентежить серця глядачів. Так само зачаровує музика цієї вистави і майстерні партії танцівників

Бідну дівчину Жізель ошукує граф Альберт, який видає себе за звичайного парубка, і звичайно, не каже про свою шляхетну наречену. Коли правда виходить на поверхню, бідна Жізель вмирає від туги, її душа перетворюється на вілісу. Так душі дівчат, які зазнали кривди, залишаються у нашому світі і прагнуть помсти. Бідний лісничий Ганс, який теж кохав головну героїню і розкрив обман, стає жертвою містичного танцю. Однак Жізель вирішує врятувати Альберта. Їм не судилося бути разом на цьому світі, але кохання житиме вічно.

Коли: 19 лютого, 17:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Трамвай «Жадання»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 6

Постановка за п'єсою Теннессі Вільямса — це «прохання про розуміння делікатних людей». Історія розгортається в Новому Орлеані, куди до своєї сестри Стелли та її чоловіка Стенлі приїздить аристократка Бланш Дюбуа.

З першої хвилини між героями спалахує екзистенційне протистояння. Це подорож найпотаємнішими кімнатами підсвідомості, де вразливість зустрічається з насильством, а жага до кохання стає способом рефлексії травми. Чи є делікатність слабкістю, чи це сміливість залишатися собою попри страх відторгнення?

Акторський склад: народні артисти України Наталя Доля, Олег Комаров, Сергій Озіряний та Дмитро Савченко, заслужені артисти України Олександр Валюк та Наталія Шевченко, а також Ольга Гришина, Олена Червоненко, Вадим Єрмішин, Євген Храмцов, Валерій Гайфуллін.

Коли: 21 лютого, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Мюзикл «Тигролови»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 7

Мюзикл «Тигролови» (за мотивами роману Івана Багряного «Тигролови») режисера Сергія Павлюка – це динамічна постановка із насиченою сюжетною лінією, де є любов, свобода та жага до життя.

«Сміливі завжди мають щастя» – важливий посил, що здатний надихнути та спонукати до рішучих дій. При цьому, за будь-яких обставин, не розгубити своє душевне багатство та зберегти в собі людину - повноцінну, самодостатню, вільну особистість, яка зможе проявити активну життєву позицію і перемогти зло.

Головний герой, молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, правнук гетьмана Дем’яна Многогрішного, знаходить у собі сили кинути виклик страшній системі, витримати надважкі випробування, перемогти відчай і безвихідь, вистояти та зберегти людяність, долаючи перепони на шляху до щастя.

Коли: 21 лютого, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Концерти

Джазовий Sting при свічках

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 8

Джазовий Sting при свічках – великий концерт у джазовому аранжуванні. Глядачів чекає вечір, у якому класика світової рок-сцени заграє в нових джазових барвах. Хіти Стінга – глибокі, чуттєві, знайомі кожному, прозвучать по-новому, але так само щиро та емоційно.

У програмі: Shape of My Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Desert Rose, Every Breath You Take, Fragile та інші легендарні пісні Стінга, які пролунають у живому виконанні кращих джазових музикантів країни.

Sting – не лише легенда світової музики, а й один із перших артистів, які підтримали Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У День Незалежності він присвятив нам свій хіт Fragile. Його пісні звучать по-особливому – чесно, щиро, влучно.

Коли: 16 лютого, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерт єднання. Капела Ревуцького

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 9

У Будинку вчених відбудеться музична зустріч за участі артистів Капели ім. Л. М. Ревуцького. Формат заходу передбачає спільне виконання відомих українських пісень професійними виконавцями та глядачами в залі.

Коли: 22 лютого, 15:00.

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Стендапи

Вільний стендап-мікрофон

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 10

У столичній кав’ярні Drip Coffee Buffet розпочинається серія благодійних вечорів гумору у форматі «Вільного мікрофона». Заходи проходитимуть щовівторка та поєднуватимуть виступи досвідчених і молодих коміків з підтримкою Збройних сил України.

Організатори події запрошують усіх охочих випробувати себе в жанрі стендап. Кожен учасник має чотири хвилини для виступу. За результатами вечора автор найсмішніших жартів отримає грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Окрім розважальної частини, подія має важливу мету: під час заходу проводиться збір вільних донатів на поточні потреби підрозділу аеророзвідки ГУР.

Коли: 17 лютого, 18:30.

Місце проведення: Drip Coffee Buffet, вул. Велика Васильківська, 122.

Стендап «Перевірка матеріалу»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 11

18 лютого Underground Standup Club відбудеться на вечір української комедії від «Підпільного стендапу». Це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки.

Цього вечора коміки тестуватимуть новий матеріал. Це унікальна можливість почути жарти першими, стати частиною комедійного експерименту та побачити, як народжується стендап.

Коли: 18 лютого, 18:30.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Національна кінопрем`єра фільму «Мавка»

Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій фото 12

22 лютого 2026 року вперше в Палаці «Україна» відбудеться національна кінопрем’єра. Глядачі побачать головний фільм цієї весни — «Мавка. Справжній Міф». У рамках кінопрем’єри відбудеться зустріч з командою фільму.

Романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф» розповідає про містичну Мавку, яка закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому Темному озері. Але мешканки озера, мавки та русалки, не готові так легко відпустити свою здобич. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні, а Лук’ян дістався їм.

Коли: 22 лютого, 17:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Теги: Київ вихідні відпочинок театр вистава виставка музеї

