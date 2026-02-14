Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій

У виставковому залі Музею Гетьманства триває виставка малюнків, ескізів, замальовок українського мультиплікатора-режисера Володимира Дахна до мультфільму «Як козаки...»

Цього тижня на киян чекає особлива програма: у музеях оживуть ескізи легендарних козаків Володимира Дахна та розквітне «Світло жінки», а театральні підмостки готують глибокі роздуми від колоніальної драми «Кортес» до вічної класики «Трамвай «Жадання». Музичний простір наповниться хітами Стінга та спільним співом із Капелою Ревуцького, а на великі екрани нарешті вийде довгоочікувана «Мавка». Для тих, хто шукає розради у гуморі, працюватимуть стендап-майданчики.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити протягом тижня 16-22 лютого.

Музеї

Виставка «Як козаки...»

З 11 лютого у виставковому залі Музею Гетьманства працює виставка малюнків, ескізів, замальовок українського мультиплікатора-режисера Володимира Дахна до мультфільму «Як козаки...».

Колекцію творчих джерел зі створення культового мультсеріалу зберігає художник Андрій Кулагін, який погодився експонувати роботи В. Дахна, щоб відвідувачі музею могли зігрітися спогадами з дитинства.

Коли: з 11 до 28 лютого.

Місце проведення: Музей Гетьманства, Спаська, 16Б.

Виставка «Київ – Харків: одне життя»

Відкриття виставки «Київ – Харків: одне життя» фото: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Виставка «Київ – Харків: одне життя» – проєкт, що осмислює досвід війни через образ міста, пам’ять і міжпоколінний діалог. У центрі виставки – творчий симбіоз учителя та його учениць. Голова Національна спілка художників України, Заслужений художник України Костянтин Чернявський та молоді художниці – членкині НСХУ Вікторія Василиненко, Аміна Мансурова й Анна Маклюк – представили роботи, об’єднані темою незламних українських міст.

Київ і Харків у цих полотнах постають як символи пам’яті, стійкості та життя, що триває попри сирени й вибухи.

Коли: до 12 березня 2026 року.

Місце проведення: Будинок-музей Марії Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

Виставка «Світло жінки»

Виставка «Світло жінки» – це художнє дослідження багатогранності жіночої природи. Від повсякденних справ до величних моментів тріумфу, від тендітності до незламної сили – у кожному прояві живе особлива енергія.

У залах виставки ви побачите калейдоскоп життєвих сюжетів. Це не просто живопис, афіксація того самого «світла», яке жінка щедро дарує оточуючим, часто навіть не помічаючи цього. Автори робіт пропонують глядачеві зупинитися і відчути: як цейпромінь трансформує простір, дарує надію та надихає на життя.

Коли: з 15 по 24 лютого 2026 року.

Місце проведення: Музей-квартира Павла Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1,3.

Театри

Вистава «Кортес»

Історія про експедицію іспанських конкістадорів до Америки, де жага до слави та грошей прикривається місією «порятунку» імперії ацтеків. Через вбивства та руйнування герої шукають відповідь на питання: хто насправді є варваром, а хто – богом?

Це постановка про важливість культурної самоідентифікації, подолання комплексу меншовартості та прощання з колоніальним минулим. У виставі через гумор та історичні паралелі піднімаються питання рівності, ролі жінки в суспільстві та межі між культурою і варварством.

Акторський склад: Анастасія Бабій, Катерина Вишнева, Роман Муленко, Христина Люба, Дмитро Олійник/Богдан Буйлук, Артем Пльондер, Андрій Поліщук, Антон Соловей, актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Дмитро Соловйов і у виставі, але не на сцені, – Віталіна Біблів.

Коли: 17 лютого, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Літературний вечір Артура Дроня

Артур Дронь – найяскравіший письменницький дебют останніх років. Поет, військовослужбовець, який з перших днів повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем у 125-ту окрему бригаду ТРО ЗСУ. Із серпня 2022-го – у складі бригади виконував завдання в зоні бойових дій на території Донецької, а згодом Харківської та Запорізької областей. У 2024 році зазнав важкого поранення, а в 2025 був звільнений в запас внаслідок набутої інвалідності.

Його поетична збірка «Тут були ми» (2023) та книга короткої прози «Гемінґвей нічого не знає» (2025)отримали захопливі відгуки більшості визнаних письменників та численних читачів, увійшли у списки багатьох премій. Лаурет Премії імені Юрія Шевельова.

Це будуть ексклюзивна розмова про важливе та літературні читання. У фокусі розмови книжки письменника – поетична збірка «Тут були ми» та книга короткої прози «Гемінґвей нічого не знає».

Коли: 17 лютого, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Балет «Жізель»

У Національній опері України відбудеться балет «Жізель» композитора Адольфа Адана. Ця неймовірна і зворушлива історія трагічного кохання і прощення вже понад сто років бентежить серця глядачів. Так само зачаровує музика цієї вистави і майстерні партії танцівників

Бідну дівчину Жізель ошукує граф Альберт, який видає себе за звичайного парубка, і звичайно, не каже про свою шляхетну наречену. Коли правда виходить на поверхню, бідна Жізель вмирає від туги, її душа перетворюється на вілісу. Так душі дівчат, які зазнали кривди, залишаються у нашому світі і прагнуть помсти. Бідний лісничий Ганс, який теж кохав головну героїню і розкрив обман, стає жертвою містичного танцю. Однак Жізель вирішує врятувати Альберта. Їм не судилося бути разом на цьому світі, але кохання житиме вічно.

Коли: 19 лютого, 17:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Трамвай «Жадання»

Постановка за п'єсою Теннессі Вільямса — це «прохання про розуміння делікатних людей». Історія розгортається в Новому Орлеані, куди до своєї сестри Стелли та її чоловіка Стенлі приїздить аристократка Бланш Дюбуа.

З першої хвилини між героями спалахує екзистенційне протистояння. Це подорож найпотаємнішими кімнатами підсвідомості, де вразливість зустрічається з насильством, а жага до кохання стає способом рефлексії травми. Чи є делікатність слабкістю, чи це сміливість залишатися собою попри страх відторгнення?

Акторський склад: народні артисти України Наталя Доля, Олег Комаров, Сергій Озіряний та Дмитро Савченко, заслужені артисти України Олександр Валюк та Наталія Шевченко, а також Ольга Гришина, Олена Червоненко, Вадим Єрмішин, Євген Храмцов, Валерій Гайфуллін.

Коли: 21 лютого, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Мюзикл «Тигролови»

Мюзикл «Тигролови» (за мотивами роману Івана Багряного «Тигролови») режисера Сергія Павлюка – це динамічна постановка із насиченою сюжетною лінією, де є любов, свобода та жага до життя.

«Сміливі завжди мають щастя» – важливий посил, що здатний надихнути та спонукати до рішучих дій. При цьому, за будь-яких обставин, не розгубити своє душевне багатство та зберегти в собі людину - повноцінну, самодостатню, вільну особистість, яка зможе проявити активну життєву позицію і перемогти зло.

Головний герой, молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, правнук гетьмана Дем’яна Многогрішного, знаходить у собі сили кинути виклик страшній системі, витримати надважкі випробування, перемогти відчай і безвихідь, вистояти та зберегти людяність, долаючи перепони на шляху до щастя.

Коли: 21 лютого, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Концерти

Джазовий Sting при свічках

Джазовий Sting при свічках – великий концерт у джазовому аранжуванні. Глядачів чекає вечір, у якому класика світової рок-сцени заграє в нових джазових барвах. Хіти Стінга – глибокі, чуттєві, знайомі кожному, прозвучать по-новому, але так само щиро та емоційно.

У програмі: Shape of My Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Desert Rose, Every Breath You Take, Fragile та інші легендарні пісні Стінга, які пролунають у живому виконанні кращих джазових музикантів країни.

Sting – не лише легенда світової музики, а й один із перших артистів, які підтримали Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У День Незалежності він присвятив нам свій хіт Fragile. Його пісні звучать по-особливому – чесно, щиро, влучно.

Коли: 16 лютого, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерт єднання. Капела Ревуцького

У Будинку вчених відбудеться музична зустріч за участі артистів Капели ім. Л. М. Ревуцького. Формат заходу передбачає спільне виконання відомих українських пісень професійними виконавцями та глядачами в залі.

Коли: 22 лютого, 15:00.

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Стендапи

Вільний стендап-мікрофон

У столичній кав’ярні Drip Coffee Buffet розпочинається серія благодійних вечорів гумору у форматі «Вільного мікрофона». Заходи проходитимуть щовівторка та поєднуватимуть виступи досвідчених і молодих коміків з підтримкою Збройних сил України.

Організатори події запрошують усіх охочих випробувати себе в жанрі стендап. Кожен учасник має чотири хвилини для виступу. За результатами вечора автор найсмішніших жартів отримає грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Окрім розважальної частини, подія має важливу мету: під час заходу проводиться збір вільних донатів на поточні потреби підрозділу аеророзвідки ГУР.

Коли: 17 лютого, 18:30.

Місце проведення: Drip Coffee Buffet, вул. Велика Васильківська, 122.

Стендап «Перевірка матеріалу»

18 лютого Underground Standup Club відбудеться на вечір української комедії від «Підпільного стендапу». Це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки.

Цього вечора коміки тестуватимуть новий матеріал. Це унікальна можливість почути жарти першими, стати частиною комедійного експерименту та побачити, як народжується стендап.

Коли: 18 лютого, 18:30.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Національна кінопрем`єра фільму «Мавка»

22 лютого 2026 року вперше в Палаці «Україна» відбудеться національна кінопрем’єра. Глядачі побачать головний фільм цієї весни — «Мавка. Справжній Міф». У рамках кінопрем’єри відбудеться зустріч з командою фільму.

Романтичне фентезі «Мавка. Справжній міф» розповідає про містичну Мавку, яка закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому Темному озері. Але мешканки озера, мавки та русалки, не готові так легко відпустити свою здобич. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні, а Лук’ян дістався їм.

Коли: 22 лютого, 17:00

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.