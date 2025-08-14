Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Лук’янівці чоловік з вікна будинку глумився над військовим, який втратив ноги

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Лук’янівці чоловік з вікна будинку глумився над військовим, який втратив ноги
Конфлікт стався після того, як власниця кав'ярні Monstera Coffee разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику
фото: marichka_mimi / Іnstagram

Чоловік з вікна показував пальцем, що розстрілює хлопців і глузував, що в одного з них немає ніг

На столичній Лук'янівці вдень у середу, 13 серпня, 55-річний чоловік із вікна багатоповерхівки слухав російську музику та вигукував на адресу українського військового «Слава России». Про це повідомила власниця кав'ярні Monstera Coffee Марічка Жук, яка опублікувала відео інциденту в Instagram Stories, інформує «Главком».

За словами Жук, конфлікт стався після того, як вона разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику. На це, імовірно, нетверезий чоловік відреагував нецензурною лайкою. Коли військовий, який втратив на фронті кінцівки, зробив йому зауваження, чоловік у відповідь почав цинічно глумитися, показуючи, що в нього ноги є, а в бійця – немає.

Сторіз Марії Жук
Сторіз Марії Жук
скриншот

Згодом мешканець багатоповерхівки у відповідь на зауваження почав показувати непристойні жести.  

За словами Марічки Жук, гучну музику країни-агресора жителі цього будинку вмикають не вперше. Навіть приїздила поліція, але писати заяви мешканці багатоповерхівки на Лук'янівці відмовлялися. Відтак, 55-річний мешканець багатоповерхівки вже був «на олівці». Але цього разу у своєму цинізмі він перевершив самого себе. 

«Став показувати пальцем, що розстрілює хлопців і глузував, що в одного з них немає ніг. Може, цей будинок давно слід перевірити СБУ? Це одне велике кодло», – написала Жук у соцмережі.

Допис Марії Жук
Допис Марії Жук
скриншот

Іншими учасниками конфлікту стали мешканка квартири, що розташована  на п'ятому поверсі – жінка вступилася за 55-річного сусіду й почала кидати в людей недопалки, та брат любителя російського контенту, який, ймовірно, мешкає разом з ним. 

Сторіз Марії Жук
Сторіз Марії Жук
скриншот

Цього разу, написала киянка, до поліції через провокування нетверезого місцевого вирішили не звертатися. Але правоохоронці завітали самі – побачили публікації про інцидент у соцмережах. Жінка подякувала їм за оперативність у Stories: каже, що ті ретельно занотували деталі інциденту й притягнули місцевого до відповідальності.

Сторіз Марії Жук
Сторіз Марії Жук
скриншот

А видання УП Життя повідомило, що дільничі офіцери Шевченківського райуправління поліції склали адміністративні матеріали, покаравши чоловіка за хуліганство та п'яні витівки. Йдеться про ст.173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство) та ст.178 КУпАП (поява у громадських місцях у нетверезому вигляді).

Нагадаємо, у Telegram-каналах з’явились відео, на яких, як стверджується, під час наймасованішої атаки БпЛА на Україну в одному з столичних клубів проходила вечірка під російську музику. Поліція вже проводить перевірку за даним фактом. Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

До слова, український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна.

Читайте також:

Теги: Київ поліція будинок жінка чоловік відео конфлікт соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманий підшукував серед чоловіків призовного віку «клієнтів», яким за гроші пропонував дистанційно оновити військово-облікові дані
Затримано 21-річного киянина, який за $5,9 тис. «допомагав» чоловікам оновити дані в ТЦК
14 липня, 15:34
За інформацією Бюро, під час аналізу тендерної документації фахівці виявили низку порушень
Ремонт столичного крематорію. Бюро економічної безпеки упередило розтрату 160 млн грн  
18 липня, 09:18
На фото – однокімнатна квартира у Шевченківському районі Києва. Оренда такої квартири коштує $1,2 тис.
Оренда житла у Києві рекордно дорожчає: ціни зросли на понад 20% за пів року
23 липня, 09:19
Росіяни планували у Києві два вибухи загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті
СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва. Мав відбутися ввечері 23 липня
24 липня, 13:02
Попри дощову погоду, на мітинг зібралося близько 5 тис. людей
У Києві пройшов мітинг за незалежність НАБУ і САП (фото, відео)
30 липня, 20:57
У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків негоди
Повалено понад 80 дерев: негода наробила лиха в Дарницькому районі
7 серпня, 12:05
Чоловік був дуже обережним і працював виключно з клієнтами, яких йому рекомендували знайомі
У Києві затримали зловмисника, який за $15 тис. допомагав з отриманням інвалідності
5 серпня, 11:51
Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження
Затримано чоловіка, який з ножем кидався на перехожих на Подолі (фото)
5 серпня, 15:44
Спецперепустки для проїзду в авто у Києві
Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал
12 серпня, 10:29

Новини

На Лук’янівці чоловік з вікна будинку глумився над військовим, який втратив ноги
На Лук’янівці чоловік з вікна будинку глумився над військовим, який втратив ноги
Після серії корупційних скандалів Кличка прорвало: нова заява мера
Після серії корупційних скандалів Кличка прорвало: нова заява мера
До Молдови за $18 тис. Поліція зламала схему переправлення ухилянтів за кордон
До Молдови за $18 тис. Поліція зламала схему переправлення ухилянтів за кордон
На мосту через річку Десенка введено реверсний рух: що треба знати водіям
На мосту через річку Десенка введено реверсний рух: що треба знати водіям
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
28K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8756
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
3244
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2593
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua