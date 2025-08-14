На Лук’янівці чоловік з вікна будинку глумився над військовим, який втратив ноги

Чоловік з вікна показував пальцем, що розстрілює хлопців і глузував, що в одного з них немає ніг

На столичній Лук'янівці вдень у середу, 13 серпня, 55-річний чоловік із вікна багатоповерхівки слухав російську музику та вигукував на адресу українського військового «Слава России». Про це повідомила власниця кав'ярні Monstera Coffee Марічка Жук, яка опублікувала відео інциденту в Instagram Stories, інформує «Главком».

За словами Жук, конфлікт стався після того, як вона разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику. На це, імовірно, нетверезий чоловік відреагував нецензурною лайкою. Коли військовий, який втратив на фронті кінцівки, зробив йому зауваження, чоловік у відповідь почав цинічно глумитися, показуючи, що в нього ноги є, а в бійця – немає.

Згодом мешканець багатоповерхівки у відповідь на зауваження почав показувати непристойні жести.

За словами Марічки Жук, гучну музику країни-агресора жителі цього будинку вмикають не вперше. Навіть приїздила поліція, але писати заяви мешканці багатоповерхівки на Лук'янівці відмовлялися. Відтак, 55-річний мешканець багатоповерхівки вже був «на олівці». Але цього разу у своєму цинізмі він перевершив самого себе.

«Став показувати пальцем, що розстрілює хлопців і глузував, що в одного з них немає ніг. Може, цей будинок давно слід перевірити СБУ? Це одне велике кодло», – написала Жук у соцмережі.

Іншими учасниками конфлікту стали мешканка квартири, що розташована на п'ятому поверсі – жінка вступилася за 55-річного сусіду й почала кидати в людей недопалки, та брат любителя російського контенту, який, ймовірно, мешкає разом з ним.

Цього разу, написала киянка, до поліції через провокування нетверезого місцевого вирішили не звертатися. Але правоохоронці завітали самі – побачили публікації про інцидент у соцмережах. Жінка подякувала їм за оперативність у Stories: каже, що ті ретельно занотували деталі інциденту й притягнули місцевого до відповідальності.

А видання УП Життя повідомило, що дільничі офіцери Шевченківського райуправління поліції склали адміністративні матеріали, покаравши чоловіка за хуліганство та п'яні витівки. Йдеться про ст.173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство) та ст.178 КУпАП (поява у громадських місцях у нетверезому вигляді).

Нагадаємо, у Telegram-каналах з’явились відео, на яких, як стверджується, під час наймасованішої атаки БпЛА на Україну в одному з столичних клубів проходила вечірка під російську музику. Поліція вже проводить перевірку за даним фактом. Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

До слова, український чарт Apple Music очолив російський гурт, який підтримує Путіна.