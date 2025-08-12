Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал
Спецперепустки для проїзду в авто у Києві
фото: КМВА

Нині дійсні перепустки були запроваджені 23 вересня 2024 року, і їх загальний тираж складає 57 тисяч

У Києві загострюється конфлікт між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) щодо перепусток для пересування в комендантську годину. Після того, як начальник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив посадовців КМДА у безконтрольній видачі перепусток, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний зробив заяву у відповідь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Дмитра Загуменного та Тимура Ткаченка

Керівник апарату КМДА звинувачує Ткаченка у блокуванні цифровізації

За словами Загуменного, КМДА надала Ткаченку всю інформацію про перепустки ще в січні 2025 року, разом із пропозиціями щодо цифровізації процесу. «Ці пропозиції досі лишаються без розгляду», – наголосив Загуменний, здивований тим, що про невдоволення Ткаченка дізнався із соцмереж.

Керівник апарату КМДА також нагадав, що нині дійсні перепустки були запроваджені 23 вересня 2024 року, і їх загальний тираж складає 57 тисяч. Загалом, право на видачу перепусток мають Центральне управління Військової служби правопорядку, КМВА, КОДА та 12-й армійський Корпус Сухопутних військ ЗСУ.  

Загуменний зазначив, що «може, варто не тільки публічно говорити про те, що всі заважають та неправильно виконують доручення, а й конструктивно спілкуватися та спільно працювати на благо міста та країни?».

«Загальний надрукований тираж нині діючих перепусток – 57 тисяч. Із якою частиною цих перепусток «розбиратиметься» КМВА?», – зауважив керівник апарату КМДА.

Відповідь Дмитра Загуменного на запит Тимура Ткаченка
Відповідь Дмитра Загуменного на запит Тимура Ткаченка
фото: КМДА
Відповідь Дмитра Загуменного на запит Тимура Ткаченка
Відповідь Дмитра Загуменного на запит Тимура Ткаченка
фото: КМДА

Ткаченко про «безконтрольну роздачу» і відсутність реєстру перепусток

У суботу, 9 серпня, начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму дописі розкритикував систему видачі перепусток, назвавши її безконтрольною. Він зазначив, що після призначення на посаду розпочав аудит, але заступники мера Києва не надали інформацію про реєстр перепусток, «отже, реєстру немає».

«Невідомо хто, кому і коли видавав – це загроза і це проблема, яку КМВА тепер отримала у спадок», – написав Ткаченко.

Він додав, що КМВА не видає нових перепусток і працює над цифровізацією за прикладом Вінницької ОВА, але «гроші столиця на це не виділяє». Ткаченко також звернувся до мера Києва: «Віталію Володимировичу, ваше ігнорування сучасних та корисних ініціатив призводить саме до того, що ця корупція й далі розвивається».

Окрім того, він повідомив, що КМВА веде перемовини з таксі-сервісами для легалізації нічних перевезень, але «поки не буде результату, вважає передчасним про це говорити».

Заява Тимура Ткаченка
Заява Тимура Ткаченка
скриншот

Нагадаємо, раніше речник КМВА Євген Ієвлєв заявляв, що Київська міська військова адміністрація видала близько 9 тисяч перепусток для пересування Києвом під час комендантської години. За його словами,  є підстави вважати, що певна частина дозволів була видана людям, які не мають у них потреби, тому голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював перевірку всіх таких перепусток.

До слова, кияни просять владу відновити роботу таксі під час комендантської години. Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах». 

Теги: Київ місцева влада КМДА комендантська година Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпредставник Трампа пробуде в Києві тиждень
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
14 липня, 11:57
На рубежах Київської області було перехоплено десяток БпЛА ворога
Вночі Київщину атакували десятки дронів. Як відпрацювали наземні екіпажі перехоплювачів
14 липня, 12:00
Садиба Маліна або садиба Зеленських – двоповерхова будівля на вулиці Олександра Кониського (колишня назва – Тургенєвська), 22, збудована наприкінці 19 століття
У столиці починається реставрація садиби Зеленських
15 липня, 09:12
У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
20 липня, 09:30
За даними поліції, фігурант справи вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж
У Києві затриманий бізнесмен, який «продавав» дозволи на рекламу від КМДА
21 липня, 15:04
Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Бузова
На трасі Київ – Чоп зіткнулися дві вантажівки, рух у бік столиці ускладнений
24 липня, 11:16
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 29 липня – 3 серпня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
28 липня, 13:06
В Києві змінюють тимчасово деякі маршрути громадського транспорту
У Києві на три дні змінять маршрути комунального транспорту: в чому причина
7 серпня, 17:21
З 60 вагонів метро та 132 автобусів, отриманих як благодійна допомога Києву, лише 20 і 60 відповідно перевозять пасажирів
Київ отримав 60 вагонів метро від Варшави, але лише третина працює на лініях
6 серпня, 10:27

Новини

У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду
У Києві забудовник роками не платив оренду та не будував ЖК: прокуратура пішла до суду
Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал
Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал
У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику
У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
15 млн грн на преміях: викрито схему в Медичних силах ЗСУ
15 млн грн на преміях: викрито схему в Медичних силах ЗСУ
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
16K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
6569
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
5782
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4076
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua