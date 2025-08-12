Перепустки на час комендантської години: між командами Кличка та Ткаченка розгорівся скандал

Нині дійсні перепустки були запроваджені 23 вересня 2024 року, і їх загальний тираж складає 57 тисяч

У Києві загострюється конфлікт між Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та Київською міською військовою адміністрацією (КМВА) щодо перепусток для пересування в комендантську годину. Після того, як начальник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив посадовців КМДА у безконтрольній видачі перепусток, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний зробив заяву у відповідь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Дмитра Загуменного та Тимура Ткаченка.

Керівник апарату КМДА звинувачує Ткаченка у блокуванні цифровізації

За словами Загуменного, КМДА надала Ткаченку всю інформацію про перепустки ще в січні 2025 року, разом із пропозиціями щодо цифровізації процесу. «Ці пропозиції досі лишаються без розгляду», – наголосив Загуменний, здивований тим, що про невдоволення Ткаченка дізнався із соцмереж.

Керівник апарату КМДА також нагадав, що нині дійсні перепустки були запроваджені 23 вересня 2024 року, і їх загальний тираж складає 57 тисяч. Загалом, право на видачу перепусток мають Центральне управління Військової служби правопорядку, КМВА, КОДА та 12-й армійський Корпус Сухопутних військ ЗСУ.

Загуменний зазначив, що «може, варто не тільки публічно говорити про те, що всі заважають та неправильно виконують доручення, а й конструктивно спілкуватися та спільно працювати на благо міста та країни?».

«Загальний надрукований тираж нині діючих перепусток – 57 тисяч. Із якою частиною цих перепусток «розбиратиметься» КМВА?», – зауважив керівник апарату КМДА.

Відповідь Дмитра Загуменного на запит Тимура Ткаченка фото: КМДА

Ткаченко про «безконтрольну роздачу» і відсутність реєстру перепусток

У суботу, 9 серпня, начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму дописі розкритикував систему видачі перепусток, назвавши її безконтрольною. Він зазначив, що після призначення на посаду розпочав аудит, але заступники мера Києва не надали інформацію про реєстр перепусток, «отже, реєстру немає».

«Невідомо хто, кому і коли видавав – це загроза і це проблема, яку КМВА тепер отримала у спадок», – написав Ткаченко.

Він додав, що КМВА не видає нових перепусток і працює над цифровізацією за прикладом Вінницької ОВА, але «гроші столиця на це не виділяє». Ткаченко також звернувся до мера Києва: «Віталію Володимировичу, ваше ігнорування сучасних та корисних ініціатив призводить саме до того, що ця корупція й далі розвивається».

Окрім того, він повідомив, що КМВА веде перемовини з таксі-сервісами для легалізації нічних перевезень, але «поки не буде результату, вважає передчасним про це говорити».

Заява Тимура Ткаченка скриншот

Нагадаємо, раніше речник КМВА Євген Ієвлєв заявляв, що Київська міська військова адміністрація видала близько 9 тисяч перепусток для пересування Києвом під час комендантської години. За його словами, є підстави вважати, що певна частина дозволів була видана людям, які не мають у них потреби, тому голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював перевірку всіх таких перепусток.

До слова, кияни просять владу відновити роботу таксі під час комендантської години. Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах».