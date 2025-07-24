СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва. Мав відбутися ввечері 23 липня

Росіяни планували у Києві два вибухи загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті

Російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати саморобні вибухові пристрої у центрі Києва у вечірню годину пік

Контррозвідка Служби безпеки запобігла черговому теракту російських спецслужб у Києві. Затримано фігурантку, яка ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в самому центрі столиці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Повідомляється, що співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку «на гарячому», коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП.

Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під «чужим прапором», переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

Жінка запевняє: була переконана, що «виконує завдання СБУ» фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП.

Вибухівка, вилучена у фігурантки справи співробітниками СБУ фото: пресцентр СБУ

Також працівниками СБУ задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця запланованого теракту, де мала залишити вибухівку. У фігурантки вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій затриманої.

СБУ наголошує, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України.

У разі отримання підозрілих пропозицій або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чат-бот «Спали ФСБшника» .

Нагадаємо, 2 червня Служба безпеки запобігла серії нових терактів у Києві. За результатами спецоперації у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони. Як встановило розслідування, на замовлення РФ фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Раніше, 19 травня, Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ на випередження затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.