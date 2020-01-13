  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розпивання алкоголю з незнайомцем закінчилось для киянина трагічно

    • Розсилка
    Рецидивіст накинувся на киянина з ножем - Розпивання алкоголю з незнайомцем закінчилось для киянина трагічно
    Рецидивіст накинувся на киянина з ножем

    Суд заарештував рецидивіста, який напав на киянина

    Дарницьким районним судом Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 29-річному уродженцю Запорізької області, який підозрюється в розбійному нападі, поєднаному із проникненням у житло.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Слідством встановлено, що підозрюваний та потерпілий познайомилися та розпивали алкогольні напої. Прийшовши до квартири потерпілого, зловмисник раптово накинувся на нього з ножем, спричинивши тілесні ушкодження, від яких останній втратив свідомість.

    Користуючись безпорадним станом потерпілого, підозрюваний заволодів майном, яке знаходилося в квартирі, та втік.

    Наразі 29-річному чоловіку, неодноразово судимому за корисливі злочини, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

    Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

    прокуратура Київ суд кримінал напад пограбування кияни злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ