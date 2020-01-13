Розпивання алкоголю з незнайомцем закінчилось для киянина трагічно



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Рецидивіст накинувся на киянина з ножем

Суд заарештував рецидивіста, який напав на киянина

Дарницьким районним судом Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 29-річному уродженцю Запорізької області, який підозрюється в розбійному нападі, поєднаному із проникненням у житло.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Слідством встановлено, що підозрюваний та потерпілий познайомилися та розпивали алкогольні напої. Прийшовши до квартири потерпілого, зловмисник раптово накинувся на нього з ножем, спричинивши тілесні ушкодження, від яких останній втратив свідомість.

Користуючись безпорадним станом потерпілого, підозрюваний заволодів майном, яке знаходилося в квартирі, та втік.

Наразі 29-річному чоловіку, неодноразово судимому за корисливі злочини, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.