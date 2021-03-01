На магістральній вулиці Троєщині обмежать рух аж до осені
Роботи виконуватимуть на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака
З середи через ремонт частково перекривається вулиця Милославська
Починаючи з 3 березня через проведення ремонтних робіт частково обмежується рух транспорту вулицею Милославською, що в Деснянському районі. Як повідомляє «Київавтодор» ремонтні роботи триватимуть до 1 листопада.
Роботи виконуватимуть на ділянці від вул. Радунської (разом із кільцевою розв’язкою) до вул. Оноре де Бальзака.
Капітальний ремонт планують закінчити до завершення дорожньо-ремонтного сезону. Основну частину робіт виконають до кінця літа.
КК «Київавтодор» перепрошує за незручності і просить водіїв не лишати авто у крайніх смугах дороги.
До речі, у суботу, 27 лютого, комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала капітальний ремонт чергової штучної споруди – Індустріального шляхопроводу, що на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана.