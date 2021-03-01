На магістральній вулиці Троєщині обмежать рух аж до осені

Роботи виконуватимуть на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака

З середи через ремонт частково перекривається вулиця Милославська

Починаючи з 3 березня через проведення ремонтних робіт частково обмежується рух транспорту вулицею Милославською, що в Деснянському районі. Як повідомляє «Київавтодор» ремонтні роботи триватимуть до 1 листопада.

Самі масштабні роботи на цій ділянці планується виконати влітку

Роботи виконуватимуть на ділянці від вул. Радунської (разом із кільцевою розв’язкою) до вул. Оноре де Бальзака.

Капітальний ремонт планують закінчити до завершення дорожньо-ремонтного сезону. Основну частину робіт виконають до кінця літа.

КК «Київавтодор» перепрошує за незручності і просить водіїв не лишати авто у крайніх смугах дороги.

До речі, у суботу, 27 лютого, комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала капітальний ремонт чергової штучної споруди – Індустріального шляхопроводу, що на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана.