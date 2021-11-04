  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Майдані Незалежності символічно висадили першу цибулину зі 100 тисяч тюльпанів - На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)
    На Майдані Незалежності символічно висадили першу цибулину зі 100 тисяч тюльпанів
    Фото: КМДА

    100 тисяч тюльпанів надав Почесний консул України в Амстердамі Еміель де Севрен Жаке

    На Майдані Незалежності в Києві символічно висадили першу цибулину зі 100 тисяч тюльпанів для українсько-нідерландського фестивалю, який відбудеться у травні. Квіти є даниною Героям Небесної сотні – символічна тисяча тюльпанів для кожного із загиблих героїв. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    100 тисяч тюльпанів надав Почесний консул України в Амстердамі Еміель де Севрен Жаке. У період цвітіння тюльпанів у квітні-травні 2022 року відбудеться низка двосторонніх ініціатив для зміцнення культурних, економічних та соціальних відносин двох країн.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)
    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)
    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)
    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)
    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)
    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)
    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)

    «Для нас дуже важлива співпраця з міжнародними партнерами як у галузі культурного обміну, так і в питаннях залучення інвестицій. Також ми вдячні представникам Нідерландів за шану до Героїв Небесної Сотні, які вибороли Європейський шлях України», – наголосив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

    Посадовець окремо зазначив, що, попри обмеження через пандемію коронавірусу, Київ активно підтримує взаємовигідні міжнародні зв’язки на всіх рівнях співпраці.

    Нагадаємо, проєкт із висадження 100 тисяч тюльпанів у Києві вперше був реалізований минулого року за ініціативи Почесного консула України в Амстердамі у співпраці з Посольством України в Нідерландах та Київською міською державною адміністрацією.

    У травні 2021 року тюльпани розквітли на Майдані Незалежності у Києві.

    Теги: Київ Нідерланди Небесна сотня (Євромайдан) квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)