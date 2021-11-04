На Майдані висадять 100 тисяч тюльпанів на честь Героїв Небесної сотні (фото)

На Майдані Незалежності символічно висадили першу цибулину зі 100 тисяч тюльпанів

100 тисяч тюльпанів надав Почесний консул України в Амстердамі Еміель де Севрен Жаке

На Майдані Незалежності в Києві символічно висадили першу цибулину зі 100 тисяч тюльпанів для українсько-нідерландського фестивалю, який відбудеться у травні. Квіти є даниною Героям Небесної сотні – символічна тисяча тюльпанів для кожного із загиблих героїв. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

100 тисяч тюльпанів надав Почесний консул України в Амстердамі Еміель де Севрен Жаке. У період цвітіння тюльпанів у квітні-травні 2022 року відбудеться низка двосторонніх ініціатив для зміцнення культурних, економічних та соціальних відносин двох країн.

«Для нас дуже важлива співпраця з міжнародними партнерами як у галузі культурного обміну, так і в питаннях залучення інвестицій. Також ми вдячні представникам Нідерландів за шану до Героїв Небесної Сотні, які вибороли Європейський шлях України», – наголосив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Посадовець окремо зазначив, що, попри обмеження через пандемію коронавірусу, Київ активно підтримує взаємовигідні міжнародні зв’язки на всіх рівнях співпраці.

Нагадаємо, проєкт із висадження 100 тисяч тюльпанів у Києві вперше був реалізований минулого року за ініціативи Почесного консула України в Амстердамі у співпраці з Посольством України в Нідерландах та Київською міською державною адміністрацією.

У травні 2021 року тюльпани розквітли на Майдані Незалежності у Києві.