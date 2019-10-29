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    На місці поваленого пам’ятника Леніну в Києві з’явилася куля (фото)

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    Скульптура&nbsp;символізує ідею протистояння та свободи - На місці поваленого пам’ятника Леніну в Києві з’явилася куля (фото)
    Скульптура символізує ідею протистояння та свободи
    Фото: пресслужба КМДА

    Скульптура стоятиме у центрі Києва пів року, потім її переміщатимуть в інші міста

    Сьогодні, 29 жовтня, на бульварі Тараса Шевченка, на місці поваленого пам’ятника Леніну, відбулося урочисте відкриття нової скульптури, яка символізує ідею протистояння та свободи. Про це повідомили в Департаменту культури Київської міської держадміністрації.

    «Скульптура «Протистояння» – це спроба оформити у візуальний образ відчуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму. Головним важелем у житті завжди залишається щось, що є вищим навіть за пам’ять. Таким важелем, що утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним», – сказала директорка Департаменту культури Діана Попова.

    «Протистояння» є проектом-переможцем відомого українського скульптора Олексія Золотарьова в конкурсі від Українського кризового медіа-центру для експозиції «Ціна свободи».

    Розташування скульптури є концептуальним: колишня постать характеризувала тоталітарне минуле, сьогодні – це вільне майбутнє. Таким чином бульвар Шевченка став своєрідним майданчиком для втілення мистецьких проектів, адже це вже третя скульптура, встановлена тут.

    Скульптура Золотарьова стоятиме у центрі Києва пів року, потім її переміщатимуть в інші міста.

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    На місці поваленого пам’ятника Леніну в Києві з’явилася куля (фото)
    На місці поваленого пам’ятника Леніну в Києві з’явилася куля (фото)

    Нагадаємо, пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка повалили протестувальники під час Революції Гідності у 2013 році. Після цього на цьому місці з’являлися тимчасові об’єкти, такі як синя рука.

    23 жовтня 2019 року на місці «синьої руки» було встановлено льодову скульптуру, що покликана привернути увагу до вимираючого виду тварин – карпатської рисі. Інсталяція протрималася кілька днів і розтанула.

    Нагадаємо, арт-об'єкт «Синя рука», встановлений наприкінці вересня минулого року на Бессарабській площі в центрі Києва, переїхав у Миколаїв.

    Київ Революція Гідності культура мистецтво пам'ятник
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