На місці поваленого пам’ятника Леніну в Києві з’явилася куля (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скульптура символізує ідею протистояння та свободи Фото: пресслужба КМДА

Скульптура стоятиме у центрі Києва пів року, потім її переміщатимуть в інші міста

Сьогодні, 29 жовтня, на бульварі Тараса Шевченка, на місці поваленого пам’ятника Леніну, відбулося урочисте відкриття нової скульптури, яка символізує ідею протистояння та свободи. Про це повідомили в Департаменту культури Київської міської держадміністрації.

«Скульптура «Протистояння» – це спроба оформити у візуальний образ відчуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму. Головним важелем у житті завжди залишається щось, що є вищим навіть за пам’ять. Таким важелем, що утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним», – сказала директорка Департаменту культури Діана Попова.

«Протистояння» є проектом-переможцем відомого українського скульптора Олексія Золотарьова в конкурсі від Українського кризового медіа-центру для експозиції «Ціна свободи».

Розташування скульптури є концептуальним: колишня постать характеризувала тоталітарне минуле, сьогодні – це вільне майбутнє. Таким чином бульвар Шевченка став своєрідним майданчиком для втілення мистецьких проектів, адже це вже третя скульптура, встановлена тут.

Скульптура Золотарьова стоятиме у центрі Києва пів року, потім її переміщатимуть в інші міста.

Нагадаємо, пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка повалили протестувальники під час Революції Гідності у 2013 році. Після цього на цьому місці з’являлися тимчасові об’єкти, такі як синя рука.

23 жовтня 2019 року на місці «синьої руки» було встановлено льодову скульптуру , що покликана привернути увагу до вимираючого виду тварин – карпатської рисі. Інсталяція протрималася кілька днів і розтанула.

Нагадаємо, арт-об'єкт «Синя рука», встановлений наприкінці вересня минулого року на Бессарабській площі в центрі Києва, переїхав у Миколаїв.