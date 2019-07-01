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    На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди (фото)

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    Мітинг на трасі під Києвом - На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди (фото)
    Мітинг на трасі під Києвом
    Фото: dtp.kiev.ua

    Люди вимагають зробити розворот безпечним

    У понеділок, 1 липня, біля села Віта-Поштова на 19-му км автомобільної дороги М-05 «Київ-Одеса» (поворот до с. Круглик Києво-Святошинського району) мітингують люди, вимагаючи зробити безпечним розворот. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Як повідомлялося, 29 і 30 червня тут тривали роботи із закриття тимчасового розвороту на трасі. Встановлено знаки про заборону розвороту автомобілів.

    Проте, водії все рівно розвертаються тут, а в понеділок вранці навіть хтось відвернув знаки.

    Люди вийшли на трасу на мітинг, вимагаючи зробити цей розворот безпечним і таким, що не буде створювати затори на дорозі.

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    На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди (фото)
    На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди (фото)
    На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди (фото)
    На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди (фото)

    Як відомо, цей поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими.

    «Справа в тому, що розворот розташований в низині, тож автомобілям, що рухалися у напрямку Києва з гори, не завжди вдавалося загальмувати, щоб пропустити транспорт на розвороті», - інформує поліція.

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