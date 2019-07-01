На небезпечному розвороті на трасі під Києвом мітингують люди (фото)
Люди вимагають зробити розворот безпечним
У понеділок, 1 липня, біля села Віта-Поштова на 19-му км автомобільної дороги М-05 «Київ-Одеса» (поворот до с. Круглик Києво-Святошинського району) мітингують люди, вимагаючи зробити безпечним розворот. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Як повідомлялося, 29 і 30 червня тут тривали роботи із закриття тимчасового розвороту на трасі. Встановлено знаки про заборону розвороту автомобілів.
Проте, водії все рівно розвертаються тут, а в понеділок вранці навіть хтось відвернув знаки.
Люди вийшли на трасу на мітинг, вимагаючи зробити цей розворот безпечним і таким, що не буде створювати затори на дорозі.
Як відомо, цей поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими.
«Справа в тому, що розворот розташований в низині, тож автомобілям, що рухалися у напрямку Києва з гори, не завжди вдавалося загальмувати, щоб пропустити транспорт на розвороті», - інформує поліція.