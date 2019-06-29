Під Києвом сумнозвісний розворот на трасі «Київ-Одеса» закривають



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Поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими, - пресслужба поліції

Роботи з закиття тимчасового розвороту на 19 км автомобільної дороги М-05 «Київ-Одеса» триватимуть до 30 червня

Під Києвом 29 і 30 червня триватимуть роботи із закриття тимчасового розвороту на 19 км автомобільної дороги М-05 К«Київ-Одеса» (поворот до с. Круглик Києво-Святошинського району).

Про це попередила патрульна поліція Київської області, з проханням бути уважними при плануванні маршруту, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися ПДР.

Зазначається, що цей поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими.

«Справа в тому, що розворот розташований в низині, тож автомобілям, що рухалися у напрямку Києва з гори, не завжди вдавалося загальмувати, щоб пропустити транспорт на розвороті», - інформує поліція.

Як повідомлялося, у Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини.