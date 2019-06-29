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    Під Києвом сумнозвісний розворот на трасі «Київ-Одеса» закривають

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    Поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими, - пресслужба поліції - Під Києвом сумнозвісний розворот на трасі «Київ-Одеса» закривають
    Поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими, - пресслужба поліції

    Роботи з закиття тимчасового розвороту на 19 км автомобільної дороги М-05 «Київ-Одеса» триватимуть до 30 червня

    Під Києвом 29 і 30 червня триватимуть роботи із закриття тимчасового розвороту на 19 км автомобільної дороги М-05 К«Київ-Одеса» (поворот до с. Круглик Києво-Святошинського району).

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    Про це попередила патрульна поліція Київської області, з проханням бути уважними при плануванні маршруту, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися ПДР.

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    Під Києвом сумнозвісний розворот на трасі «Київ-Одеса» закривають
    Під Києвом сумнозвісний розворот на трасі «Київ-Одеса» закривають

    Зазначається, що цей поворот до с. Круглик здобув собі сумну славу, адже там мало не щодня траплялися ДТП з постраждалими.

    «Справа в тому, що розворот розташований в низині, тож автомобілям, що рухалися у напрямку Києва з гори, не завжди вдавалося загальмувати, щоб пропустити транспорт на розвороті», - інформує поліція.

     Як повідомлялося, у Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини.

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