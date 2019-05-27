На новому пішохідному мосту тріснуло скло ще в одному місці (фото)



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Пошкоджене захисне покриття зняли та встановлять нове Фото: УНН

Будівельники кажуть, що скло хтось спеціально побив металом

На новому пішохідно-велосипедному мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою, знову тріснуло захисне скло на оглядовій частині.

Як повідомляє УНН, це вже третє захисне скло на прозорій ділянці підлоги мосту, яке було пошкоджено з часу відкриття об’єкту.

За словами очевидців, скло тріснуло у той момент, коли поряд нікого не було. Крім того, оглядова ділянка від вчорашнього дня обмежена стрічкою для проходу нею громадян.

Але робітники запевняють, що таке гартоване скло завтовшки 8мм не може тріснути самостійно.

«Скло було пробите, його просто побили. Скло, яке гартується при 800 градусів - не розбивається. Якщо кидати цеглу або каміння - воно не трісне. Але якщо наполегливо бити його металом - воно розіб’ється», - повідомив бригадир робітників, які встановлювали скло.

Крім того, під іншими прозорими ділянками накопичилася вода, якої, за словами робітників, не має бути.

Наразі пошкоджене захисне покриття зняли та через 2 години мають встановити нове.

Крім того, бригадир, який наразі займається демонтажем захисного скла, повідомив, що всі скляні покриття на оглядовому майданчику будуть замінювати на нові. Наразі кілька цілих покриттів зняли та витерли воду, яка з'явилась між шарами.

Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

Під час інспекції мосту Кличко повідомив, що пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.

Окрім камер спостереження, що встановлені на пішохідно-велосипедному мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом