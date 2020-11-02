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    На Осокорках сталася пожежа в багатоповерхівці

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    Загорання супроводжувалося сильним задимленням - На Осокорках сталася пожежа в багатоповерхівці
    Загорання супроводжувалося сильним задимленням
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали двох осіб

    У понеділок, 2 листопада, виникла пожежа у 18-поверховому житловому будинку на вул. Вишняківській, 3 у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 13:31.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що в загальному коридорі на 14 поверсі виникло загоряння дивана. Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 13:50 пожежу було локалізовано на площі 4 кв. м, а о 14:00 - ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань двох мешканців будинку.

    На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

    Травмованих та загиблих не виявлено.

    Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, у ніч на 27 жовтня сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

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