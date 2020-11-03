Під час ліквідації пожежі на Київщині виявлено тіло людини
Пожежа виникла вночі у приватному будинку
У ніч на вівторок, 3 листопада, сталася пожежа у приватному будинку на вул. Леваневського в м. Біла Церква. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 00:56.
До місця виклику було направлено черговий караул 1 та 4 Державних пожежно-рятувальних частини м. Біла Церква, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини.
Пожежу було локалізовано о 02:00 та повністю ліквідовано о 02:43.
До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.
28 жовтня на Одещині під час пожежі у приватному будинку загинули двоє дітей – одній з них було два роки, а другій – вісім місяців.