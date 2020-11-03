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    Під час ліквідації пожежі на Київщині виявлено тіло людини

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    Вогонь майже повністю знищив будинок - Під час ліквідації пожежі на Київщині виявлено тіло людини
    Вогонь майже повністю знищив будинок
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла вночі у приватному будинку

    У ніч на вівторок, 3 листопада, сталася пожежа у приватному будинку на вул. Леваневського в м. Біла Церква. Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 00:56.

    До місця виклику було направлено черговий караул 1 та 4 Державних пожежно-рятувальних частини м. Біла Церква, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини.

    Пожежу було локалізовано о 02:00 та повністю ліквідовано о 02:43.

    До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.

    28 жовтня на Одещині під час пожежі у приватному будинку загинули двоє дітей – одній з них було два роки, а другій – вісім місяців. 

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники
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