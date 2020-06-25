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    Новини

    На Оболоні молодик вдарив ножем незнайомця (фото)

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    Правоохоронці вилучили у зловмисника ніж - На Оболоні молодик вдарив ножем незнайомця (фото)
    Правоохоронці вилучили у зловмисника ніж
    Фото: Нацполіція

    Суд заарештував нападника

    На Оболонському проспекті невідомий поранив ножем чоловіка. Повідомлення про це надійшло до поліції. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

    На місці правоохоронці встановили, що хлопець проходив повз житловий будинок та почав провокувати сварку з місцевим мешканцем. Парубок нецензурно лаявся, погрожував чоловіку і не реагував на зауваження. У результаті між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив ножем опонента у груди та живіт. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

    Співробітники поліції оперативно розшукали 18-річного правопорушника та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ніж вилучили та направили на експертизу.

    Слідчі Оболонського управління поліції оголосили про підозру фігуранту за скоєння злочину за ч. 2 ст. 15, п. 7. ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України.

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    На Оболоні молодик вдарив ножем незнайомця (фото)
    На Оболоні молодик вдарив ножем незнайомця (фото)

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

    Національна поліція України Київ кримінал напад злочин
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