Велике пограбування: з обмінника у Києві парочка викрала 9 млн грн



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У сейфі пункту обміну знаходилися гроші в іноземних валютах

Зловмисникам, які викрали з обмінника гроші, повідомлено про підозру

Департаментом карного розшуку та Печерським управлінням поліції в Києві затримано та повідомлено про підозру особам, які викрали з пункту обміну валют 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратура.

Встановлено, що у січні 2020 року працівниця обмінного пункту разом із спільником, який з 2011-го по 2019 рік відбував покарання на тимчасово непідконтрольній території «ЛНР», розробили план викрадення грошових коштів, які знаходились у сейфі пункту обміну валют.

У ході підготовки до злочину жінка надала спільнику дублікат ключів від дверей та сейфу і назвала пароль від сигналізації.

29 січня 2020 року, дочекавшись наповнення сейфу найбільшою сумою готівки, працівниця обмінного пункту повідомила про це свого спільника, а сама з метою забезпечення алібі разом з колегою викликала таксі та поїхала додому.

Вночі спільник безперешкодно проник до приміщення та викрав грошові кошти, які знаходились в сейфі в іноземних валютах на загальну суму 9 мільйонів гривень.

Наступного дня спільники розділили викрадені кошти. Після чого злочинець придбав позашляховик та з викраденими грошима переховувався на території Чернігівської області.

4 лютого 2020 року завдяки злагодженій роботі правоохоронців підозрюваних затримали.

У ході обшуків виявлено та вилучено частину викрадених коштів, а також транспортний засіб, придбаний злочинцем.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України, а працівниці обмінника - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України. Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.