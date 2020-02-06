  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Велике пограбування: з обмінника у Києві парочка викрала 9 млн грн

    • Розсилка
    У сейфі пункту обміну знаходилися гроші в іноземних валютах - Велике пограбування: з обмінника у Києві парочка викрала 9 млн грн
    У сейфі пункту обміну знаходилися гроші в іноземних валютах

    Зловмисникам, які викрали з обмінника гроші, повідомлено про підозру

    Департаментом карного розшуку та Печерським управлінням поліції в Києві затримано та повідомлено про підозру особам, які викрали з пункту обміну валют 9 мільйонів гривень.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратура.

    Встановлено, що у січні 2020 року працівниця обмінного пункту разом із спільником, який з 2011-го по 2019 рік відбував покарання на тимчасово непідконтрольній території «ЛНР», розробили план викрадення грошових коштів, які знаходились у сейфі пункту обміну валют.

    У ході підготовки до злочину жінка надала спільнику дублікат ключів від дверей та сейфу і назвала пароль від сигналізації.

    29 січня 2020 року, дочекавшись наповнення сейфу найбільшою сумою готівки, працівниця обмінного пункту повідомила про це свого спільника, а сама з метою забезпечення алібі разом з колегою викликала таксі та поїхала додому.

    Вночі спільник безперешкодно проник до приміщення та викрав грошові кошти, які знаходились в сейфі в іноземних валютах на загальну суму 9 мільйонів гривень.

    Наступного дня спільники розділили викрадені кошти. Після чого злочинець придбав позашляховик та з викраденими грошима переховувався на території Чернігівської області.

    4 лютого 2020 року завдяки злагодженій роботі правоохоронців підозрюваних затримали.

    У ході обшуків виявлено та вилучено частину викрадених коштів, а також транспортний засіб, придбаний злочинцем.

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України, а працівниці обмінника - за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 та ч. 2 ст. 209 КК України. Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

    Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал валютні операції пограбування злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ