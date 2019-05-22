На Оболоні відключили бювети: де і чому (карта)



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Проводиться поточний ремонт насосного обладнання

В Оболонському районі Києва відсутнє водопостачання низки бюветних комплексів. Про це повідомила прес-служба «Київводфонду».

Це пов’язано з проведенням поточних ремонтних робіт та заміни насосного обладнання на свердловинах ПрАТ «Київводоканал».

Тимчасово відсутнє водопостачання бюветних комплексів за наступними адресами:

вул. Йорданська, 10;

просп. Оболонський, 14-б;

вул. Маршала Малиновського, 3;

вул. Маршала Тимошенка, 18;

просп. Героїв Сталінграда, 14/16;

просп. Героїв Сталінграда, 45.

Орієнтовний термін відновлення роботи бюветних комплексів:

вул. Йорданська, 10 – 23.05.2019 року;

просп. Оболонський, 14-б – 23.05.2019 року;

вул. Маршала Малиновського, 3 – 23.05.2019 року;

вул. Маршала Тимошенка, 18 – 28.05.2019 року;

просп. Героїв Сталінграда, 14/16 – 28.05.2019 року;

просп. Героїв Сталінграда, 45 – 28.05.2019 року.

Знайти найближчий до будинку працюючий бювет можна на електронній карті бюветних комплексів:

Раніше повідомлялося, що на вулиці Йорданській, 11 в Оболонському районі Києві невідомі зіпсували обладнання бюветного комплексу.