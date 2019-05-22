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    На Оболоні відключили бювети: де і чому (карта)

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    На Оболоні відключили бювети: де і чому (карта)

    Проводиться поточний ремонт насосного обладнання

    В Оболонському районі Києва відсутнє водопостачання низки бюветних комплексів. Про це повідомила прес-служба «Київводфонду».

    Це пов’язано з проведенням поточних ремонтних робіт та заміни насосного обладнання на свердловинах ПрАТ «Київводоканал».

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    Тимчасово відсутнє водопостачання бюветних комплексів за наступними адресами:

    • вул. Йорданська, 10;
    • просп. Оболонський, 14-б;
    • вул. Маршала Малиновського, 3;
    • вул. Маршала Тимошенка, 18;
    • просп. Героїв Сталінграда, 14/16;
    • просп. Героїв Сталінграда, 45.

    Орієнтовний термін відновлення роботи бюветних комплексів:

    • вул. Йорданська, 10 – 23.05.2019 року;
    • просп. Оболонський, 14-б – 23.05.2019 року;
    • вул. Маршала Малиновського, 3 – 23.05.2019 року;
    • вул. Маршала Тимошенка, 18 – 28.05.2019 року;
    • просп. Героїв Сталінграда, 14/16 – 28.05.2019 року;
    • просп. Героїв Сталінграда, 45 – 28.05.2019 року.

    Знайти найближчий до будинку працюючий бювет можна на електронній карті бюветних комплексів:

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Йорданській, 11 в Оболонському районі Києві невідомі зіпсували обладнання бюветного комплексу.

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