На Оболоні відключили бювети: де і чому (карта)
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Проводиться поточний ремонт насосного обладнання
В Оболонському районі Києва відсутнє водопостачання низки бюветних комплексів. Про це повідомила прес-служба «Київводфонду».
Це пов’язано з проведенням поточних ремонтних робіт та заміни насосного обладнання на свердловинах ПрАТ «Київводоканал».
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Тимчасово відсутнє водопостачання бюветних комплексів за наступними адресами:
- вул. Йорданська, 10;
- просп. Оболонський, 14-б;
- вул. Маршала Малиновського, 3;
- вул. Маршала Тимошенка, 18;
- просп. Героїв Сталінграда, 14/16;
- просп. Героїв Сталінграда, 45.
Орієнтовний термін відновлення роботи бюветних комплексів:
- вул. Йорданська, 10 – 23.05.2019 року;
- просп. Оболонський, 14-б – 23.05.2019 року;
- вул. Маршала Малиновського, 3 – 23.05.2019 року;
- вул. Маршала Тимошенка, 18 – 28.05.2019 року;
- просп. Героїв Сталінграда, 14/16 – 28.05.2019 року;
- просп. Героїв Сталінграда, 45 – 28.05.2019 року.
Знайти найближчий до будинку працюючий бювет можна на електронній карті бюветних комплексів:
Раніше повідомлялося, що на вулиці Йорданській, 11 в Оболонському районі Києві невідомі зіпсували обладнання бюветного комплексу.