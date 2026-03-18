На Оболоні вирішено збудувати копію знаменитого литовського мосту: хто оплатить будівництво

Парковий міст стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній

У парку на вулиці Прирічній, що в Оболонському районі Києва, з’явиться новий пішохідний міст. Цей проєкт реалізують за повної фінансової підтримки Литви: кошти виділяють мерія Вільнюса та литовський Фонд розвитку співробітництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея створення такого «мосту дружби» виникла як символ підтримки української столиці під час війни. Важливо, що для бюджету Києва будівництво буде безкоштовним, оскільки Литва надає грантові кошти.

Міст Міндаугаса у Вільнюсі фото: BigHead

Парковий міст стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній. Концепцію проєкту вже обговорили з місцевими мешканцями під час громадських консультацій. Новий простір обіцяють зробити повністю безбар’єрним, щоб він був доступним для всіх категорій киян.

Міст Міндаугаса (лит. Mindaugo tiltas) – міст у Вільнюсі, Литва. Він перетинає річку Неріс і з'єднує район Жірмунай зі Старим містом Вільнюса. Міст був названий на честь Міндаугаса, короля Литви і був відкритий у 2003 році під час святкування 750-ї річниці коронації Міндаугаса. Міст 101 метр у довжину та 19,7 метра у ширину.

Нагадаємо, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна.

До слова, з 16 березня до 15 травня в столиці триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Міські служби вже розпочали очищення територій після зимового сезону.