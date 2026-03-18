Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Оболоні вирішено збудувати копію знаменитого литовського мосту: хто оплатить будівництво

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі
фото: КМДА

Парковий міст стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній

У парку на вулиці Прирічній, що в Оболонському районі Києва, з’явиться новий пішохідний міст. Цей проєкт реалізують за повної фінансової підтримки Литви: кошти виділяють мерія Вільнюса та литовський Фонд розвитку співробітництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея створення такого «мосту дружби» виникла як символ підтримки української столиці під час війни. Важливо, що для бюджету Києва будівництво буде безкоштовним, оскільки Литва надає грантові кошти.

фото: BigHead

Парковий міст стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній. Концепцію проєкту вже обговорили з місцевими мешканцями під час громадських консультацій. Новий простір обіцяють зробити повністю безбар’єрним, щоб він був доступним для всіх категорій киян.

Міст Міндаугаса (лит. Mindaugo tiltas) – міст у Вільнюсі, Литва. Він перетинає річку Неріс і з'єднує район Жірмунай  зі Старим містом Вільнюса. Міст був названий на честь Міндаугаса, короля Литви і був відкритий у 2003 році під час святкування 750-ї річниці коронації Міндаугаса. Міст 101 метр у довжину та 19,7 метра у ширину.

Нагадаємо, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна. 

До слова, з 16 березня до 15 травня в столиці триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Міські служби вже розпочали очищення територій після зимового сезону.

Теги: Київ благоустрій міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними поліції, після одного з етапів навчання добровольцю стало зле, а наступного дня він помер
Поліція розслідує обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві
20 лютого, 22:08
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
22 лютого, 03:56
фото: Larisa Uhryn
Чи безпечно їхати мостом Патона? Кличко розповів про результати технічної наради
12 березня, 23:20
«Актори» пояснили правоохоронцям, що відео зняли заради гумористичного контенту та переглядів
У Києві затримано блогерів, які знімали провокативне відео у поліцейській формі
13 березня, 10:02
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
14 березня, 08:08
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
16 березня, 10:01
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин
16 березня, 11:46
Під час робіт транспортний рух буде обмежуватися частково та поетапно
Обмеження руху на мостах і шляхопроводах Києва 17 та 18 березня: де триватимуть ремонти
Вчора, 10:54
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною
Вчора, 23:58

Новини

На Оболоні вирішено збудувати копію знаменитого литовського мосту: хто оплатить будівництво
На Оболоні вирішено збудувати копію знаменитого литовського мосту: хто оплатить будівництво
Київщина: графіки відключення світла 18 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 18 березня 2026 року
На «Шулявській» починається ремонт ескалаторів: скільки триватимуть роботи
На «Шулявській» починається ремонт ескалаторів: скільки триватимуть роботи
У Київ повернулися графіки відключень світла
У Київ повернулися графіки відключень світла
Фото дня. Зеленський на порозі офісу британського прем'єра жартує зі Стармером і Рютте
Фото дня. Зеленський на порозі офісу британського прем'єра жартує зі Стармером і Рютте
На Київщині військовий командир залучав підлеглих для ремонту власної квартири – ДБР
На Київщині військовий командир залучав підлеглих для ремонту власної квартири – ДБР

Новини

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua