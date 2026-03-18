На Оболоні вирішено збудувати копію знаменитого литовського мосту: хто оплатить будівництво
Парковий міст стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній
У парку на вулиці Прирічній, що в Оболонському районі Києва, з’явиться новий пішохідний міст. Цей проєкт реалізують за повної фінансової підтримки Литви: кошти виділяють мерія Вільнюса та литовський Фонд розвитку співробітництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.
Повідомляється, що новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея створення такого «мосту дружби» виникла як символ підтримки української столиці під час війни. Важливо, що для бюджету Києва будівництво буде безкоштовним, оскільки Литва надає грантові кошти.
Парковий міст стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній. Концепцію проєкту вже обговорили з місцевими мешканцями під час громадських консультацій. Новий простір обіцяють зробити повністю безбар’єрним, щоб він був доступним для всіх категорій киян.
Нагадаємо, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна.
До слова, з 16 березня до 15 травня в столиці триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Міські служби вже розпочали очищення територій після зимового сезону.
Коментарі — 0