У Києві прощаються з 12-річним Григорієм Глушичем, який загинув у резонансній ДТП

Григорій Глушич загинув у ДТП у останній день навчання перед літніми канікулами

Усіх, кому відгукується цей біль у серці, закликають прийти та розділити горе з родиною

Сьогодні, 10 червня, Київ прощається з 12-річним Григорієм Глушичем, життя якого трагічно обірвалося 5 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення мами загиблого хлопчика Олександри Терлецької.

«Життя розкололося на «до» і «після» Грішеньки. Боляче, сумно і порожньо нам без тебе, мій хороший… Твої мрії, недочитані книжки і твоя любов тепер назавжди з нами, а тобі назавжди 12 років», – йдеться у заяві.

Усіх, кому відгукується цей біль у серці, закликають прийти та розділити горе з родиною, щоб разом провести хлопчика в останню путь.

Розклад церемонії прощання на середу, 10 червня:

10:00–12:00 – прощання на подвір’ї школи «Софія» (Воскресенський проспект, 3);

13:00–15:00 – чин відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі.

12-річний Григорій Глушич загинув у жахливій ДТП на Караваєвих Дачах 5 червня 2026 року фото: Olexandra Terletska/Facebook

Близькі та рідні звертаються до всіх, хто планує прийти на церемонію, з проханням приносити лише живі квіти, за можливості – білого кольору.

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.