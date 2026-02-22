Головна Київ Новини
У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття

У Києві о 03:56 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

Один із найвідоміших довгобудів столиці, розташований на проспекті Берестейському, виставлено на торги 27 лютого 2026 року
Недобуд Sky Towers у Києві вп'яте виставлено на продаж: чим він особливий
12 лютого, 12:50
Хвиля сильного похолодання триватиме три дні. Полегшення прийде у четвер, 19 лютого
Після відлиги на Київ насуваються десятиградусні морози. Скільки триватимуть?
12 лютого, 12:09
Підземна школа, на перший погляд, мало відрізняється від звичайної. Немає лише вікон…
Терехов анонсував будівництво у Харкові першого підземного дитячого садка
4 лютого, 16:44
Знищена палієм автівка
Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду
2 лютого, 09:19
90% аварій стаються не через загальну температуру, а через локальний протяг
Бахматов дав покрокову інструкцію, як врятувати труби у підвалах від замерзання
28 сiчня, 18:02
Біля будинків встановлено біотуалети
Комунальна катастрофа у Голосієві: каналізація замерзла, у ваннах плавають фекалії
28 сiчня, 17:38
У Києві працює ППО
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
28 сiчня, 01:43
Такий вигляд кафе «Під липою» мало восени 2025 року
На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)
27 сiчня, 10:47
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим інтерв'ю
23 сiчня, 10:00

