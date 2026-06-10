Виставка про Соломію Крушельницьку, що експонувалася в Італії, вперше відкривається у Києві

Експозицію відкриють перед початком концерту Solomiia

Сьогодні, 10 червня, у фоє Національної філармонії України стартує виставка «Ґранд-тур. Соломія», присвячена життю та тріумфу легендарної української сопрано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу філармонії.

Про що виставка «Ґранд-тур. Соломія»

Повідомляється, що експозицію відкриють перед початком концерту Solomiia. Над проєктом працювала команда Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові спільно з медіахудожником Сергієм Петлюком.

Над проєктом працювала команда Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові спільно з медіахудожником Сергієм Петлюком фото: Національна філармонія України/Facebokk

Виставка розповідає про походження співачки, її освіту, підкорення оперних сцен на чотирьох континентах, співпрацю з видатними композиторами та нерозривний зв’язок із Батьківщиною.

Експозиція присвячена життєвому шляху співачки, її світовому тріумфу та зв’язку з Україною фото: Національна філармонія України/Facebokk

Головна особливість експозиції – її інтерактивність та сучасний підхід. Організатори створили багатошарову конструкцію, де інформаційні блоки поєднуються з архівними матеріалами. Для опрацювання і покращення фотопортретів Крушельницької залучили штучний інтелект.

Головна особливість експозиції – її інтерактивність та сучасний підхід фото: Національна філармонія України/Facebokk

Крім того, відвідувачі зможуть наживо почути голос примадонни. Для цього достатньо відсканувати QR-код, який відкриває доступ до столітніх архівних записів її співу – арій з опер «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччіні та «Валькірія» Ріхарда Вагнера.

Ця виставка вже має успішну міжнародну історію фото: Національна філармонія України/Facebokk

Зазначається, що цей проєкт уже має успішну міжнародну історію: улітку 2023 року його італійську версію презентували на знаменитому Фестивалі Пуччіні в Італії за підтримки УКФ. Символічно, що виставка відкрилася перед оперою «Мадам Баттерфляй» – шедевром, який свого часу врятувала від провалу саме Крушельницька. Тоді експозицію відвідало багато іноземців та українських біженців, а директор фестивалю Франко Моретті особисто відзначав геній українки. Згодом за підтримки Фундації ЗМІН створили україномовний варіант, який уже бачили у Львові та Тернополі – містах пов’язаних із життєвим шляхом співачки.

Коли: до кінця червня 2026 року.

Місце проведення: Національна філармонія України, вул. Володимирський узвіз, 2.

Що відомо про Соломію Крушельницьку

Соломія Крушельни́цька народилася 23 вересня 1872 року, її малою батьківщиною були Білявинці, де вона з’явилася на світ, і село Біла на Тернопільщині, в якому зростала у шляхетній сім’ї греко-католицького священника. Музикою і співом цікавилася з раннього дитинства. Вже тоді Соломія знала і співала дуже багато народних пісень, які вивчала від селян. Згодом відома італійська співачка Карлотта Вентурі це визначила так: «…геній музики опустився на її білу колиску … музи обрали її своєю виразницею, і з перших років життя все в ній було справжньою гармонією».

Музикою і співом Соломія Крушельницька цікавилася з раннього дитинства фото: etnoxata.com.ua

Грати на фортепіано Соломія навчилася у сім років, а її вчителькою була Євгенія Барвінська, мати українського композитора Василя Барвінського. Музичну освіту Крушельницька здобула в Тернопільській школі товариства «Приятелі музики» і у 19 років вмовила батьків дозволити їй вступити до Львівської консерваторії Галицького музичного товариства, яку закінчила у 1893 році з відзнакою та медаллю.

У 20-річному віці Соломія вперше вийшла на велику сцену Львівської консерваторії, де виконала головну партію в ораторії Генделя «Месія». У 21 рік відбувся її перший оперний дебют: партія Леонори в опері «Фаворитка», а у 22 вона вже отримала запрошення на роботу від Львівського оперного театру, але обрала навчання оперному співу в Італії.

Знаменита викладачка оперного співу Фауста Креспі, яка підготувала не одну тодішню оперну зірку, вважала Соломію Крушельницьку найздібнішою зі своїх учениць і захоплювалася її природним лірико-драматичним сопрано.

Соломія Крушельницька мріяла розвивати театр української опери, який тоді ще не існував фото: etnoxata.com.ua

З 1898 по 1902 рр. Крушельницька була примадонною Варшавської опери. Згодом тріумфально гастролювала на кращих оперних сценах світу – в Парижі, Лондоні, Римі, Мілані, Флоренції, Берліні, Відні, Мадриді, Лісабоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі, Каїрі та в багатьох інших містах. У її репертуарі було більше півсотні партій в усіх найкращих операх італійських, німецьких, французьких, польських, австрійських, російських та інших композиторів. Вона знала вісім мов, якими вільно спілкувалася, співала і виконала головні жіночі партії в усіх відомих операх: «Аїда», «Трубадур», «Фауст», «Страшний двір», «Африканка», «Чіо-Чіо-Сан», «Кармен», «Електра», «Євгеній Онєгін», «Пікова дама». Найчастіше її приймали варшавські та краківські театри – вони обожнювали Соломію і називали «Вагнерівською примадонною» XX століття.

Крушельницька тріумфально гастролювала на кращих оперних сценах світу фото: etnoxata.com.ua

У 1910 році Крушельницька одружилася з відомим італійським адвокатом, мером міста В'яреджо – Чезаре Річчоні, який був великим знавцем музики та ерудованим аристократом. У 1920 році Крушельницька в зеніті своєї слави залишила оперну сцену, виступивши востаннє у неапольському театрі в улюблених операх «Лорелея» і «Лоенгрін». Майже щороку співачка приїздила з концертами до Львова, Тернополя, Чернівців, виступала також і у маленьких містечках – таких, як Бережани, Збараж. У 48 років Соломія покинула велику оперну сцену і давала лише приватні концерти у Європі та Америці. Кожен свій виступ вона завершувала якоюсь українською піснею.

У 1944 році Соломію Крушельницьку запросили до Львівської державної консерваторії імені М.В.Лисенка, запропонувавши посаду професора фото: etnoxata.com.ua

Крушельницька гастролювала до 66 років, і лише смерть чоловіка у 1938 році змусила її завершити всі турне. У серпні 1939 року співачка поїхала провідати рідних на Галичину. Але почалася Друга світова війна, на Західну Україну прийшла радянська влада, яка не випустила Соломію назад до Італії.

Під час німецької окупації Крушельницька дуже бідувала, і щоб прогодуватися, давала приватні уроки співу. Після війни їй не давали громадянство СРСР і не дозволяли працювати, поки вона не переписала свою італійську віллу і все своє італійське майно радянській державі. Лише тоді Крушельницькій дозволили викладати у Львівській державній консерваторії імені Лисенка і періодично виступати у Львівській філармонії. За рік до смерті, нарешті, їй надали звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР і звання професора. Соломія Крушельницька померла від раку горла 16 листопада 1952 року. Похована на Личаківському цвинтарі у Львові поруч з могилою Івана Франка.

До слова, 24 квітня 2019 року у чилійській столиці Сантьяго було відкрито меморіальну дошку видатній українській оперній співачці Соломії Крушельницькій. Захід відбувся у центральному Муніципальному театрі, де в 1897 році виступала українська оперна діва.