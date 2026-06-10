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У Києві чоловік викинув собаку з вікна шостого поверху: поліція відкрила справу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чоловік викинув собаку з вікна шостого поверху: поліція відкрила справу
Поліція з’ясувала обставини інциденту та відкрила справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами
фото: поліція Києва/Facebook

Від отриманих травм собака загинула на місці

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою у Святошинському районі, яку кинули з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Учора, 9 червня, близько 13:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа кинула тварину з вікна багатоповерхівки по вулиці Чорнобильській. За попередньою інформацією, собаку породи бішон викинули з шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці.  

Зооволонтерка Сніжана Бугрік розповіла, що на місці події були люди, які стали свідками загибелі пса.

«За словами очевидців, чоловік викинув власну собаку з вікна. На місці є свідки. Викликана поліція», – написала зооволонтерка.

Від отриманих травм після падіння пес породи бішон помер на місці
Від отриманих травм після падіння пес породи бішон помер на місці
Фото: Сніжана Бугрік/Threads
Чоловік викинув собаку з шостого поверху будинку
Чоловік викинув собаку з шостого поверху будинку
фото: Сніжана Бугрік/Threads

Слідчі Святошинського управління поліції внесли факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де неповнолітня дівчина душить кота. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з’ясували обставини правопорушення. Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це  неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців.

Теги: Київ тварини поліція

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