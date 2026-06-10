Bolt міняє правила після ДТП на Караваєвих дачах: за що водіїв тепер блокуватимуть назавжди

5 червня, у Солом’янському районі сталася смертельна аварія, яка забрала життя чотирьох людей

Сервіс переглянув внутрішні процедури реагування на повідомлення про небезпечну поведінку водіїв

Водій Mercedes-Benz, який в'їхав у підземний перехід на Караваєвих дачах у Києві, мав активний доступ до платформи Bolt та на момент аварії виконував поїздку з пасажиркою. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву компанії.

У компанії повідомили, що після того, як стали відомі обставини трагедії, акаунт водія заблокували назавжди.

«Ми приголомшені цією жахливою трагедією так само, як і суспільство», – йдеться у заяві.

У компанії Bolt повідомили, що підтримують зв’язок із пасажиркою, яка перебувала в автомобілі під час аварії, та координують процес надання їй необхідної допомоги. Також співпрацюють з правоохоронцями в межах розслідування.

Крім того, після трагедії сервіс переглянув внутрішні процедури реагування на повідомлення про небезпечну поведінку водіїв.

Зокрема, у Bolt заявили, що назавжди блокують доступ до платформи водіям, щодо яких надходять щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечний стиль керування. Компанія просить пасажирів повідомляти через додаток або службу підтримки про перевищення швидкості, порушення ПДР чи іншу небезпечну поведінку водія під час поїздки.

У компанії нагадали, що ведуть діалог із державними органами щодо створення механізму, який дозволить платформам отримувати актуальну інформацію про водіїв.

Коментар компанії Bolt скриншот

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.

Шевченківський районний суд 8 червня 2026 року обрав водієві Mercedes-Benz запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 серпня без альтернативи внесення застави. Водій на суді розповів, що «відчуває себе дуже винним».

Учора, 9 червня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі попрощалися з поліцейськими Денисом Будченком та Дмитром Бондарчуком, які загинули під час виконання службових обов’язків унаслідок смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві.