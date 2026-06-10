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Рух вул. Грушевського тимчасово обмежено через пошкодження водопровідної мережі (+схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вул. Грушевського тимчасово обмежено через пошкодження водопровідної мережі (+схема)
Провал асфальтового покриття на проїжджій частині по вулиці Івана Мазепи,1 біля метро «Арсенальна»
фото: «Київводоканал»

Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 9 червня обмежать рух вул. Михайла Грушевського в Печерському районі столиці через пошкодження водопровідної мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Рух транспорту обмежать на час проведення аварійно-відновлювальних робіт на ділянці від вул. Князів Острозьких до заводу «Арсенал».

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух транспорту обмежать на ділянці від вул. Князів Острозьких до заводу «Арсенал» (схема)
Рух транспорту обмежать на ділянці від вул. Князів Острозьких до заводу «Арсенал» (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Схожа ситуація також трапилася сьогодні на вулиці Мазепи,1 біля метро «Арсенальна». У результаті обстеження по вулиці Мазепи,1 було виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Пошкоджену ділянку відключено, але всі абоненти залишаються з водою.

 

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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