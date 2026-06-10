Рух вул. Грушевського тимчасово обмежено через пошкодження водопровідної мережі (+схема)
Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Із 9 червня обмежать рух вул. Михайла Грушевського в Печерському районі столиці через пошкодження водопровідної мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Рух транспорту обмежать на час проведення аварійно-відновлювальних робіт на ділянці від вул. Князів Острозьких до заводу «Арсенал».
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Схожа ситуація також трапилася сьогодні на вулиці Мазепи,1 біля метро «Арсенальна». У результаті обстеження по вулиці Мазепи,1 було виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Пошкоджену ділянку відключено, але всі абоненти залишаються з водою.
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