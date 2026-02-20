За даними поліції, після одного з етапів навчання добровольцю стало зле, а наступного дня він помер

Правоохоронці відправили тіло загиблого на судово-медичну експертизу

Поліція розслідує обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві. Інцидент стався у грудні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними, загиблий був добровольцем та проходив військову підготовку. Після одного з етапів навчання йому нібито стало зле, й наступного дня він помер.

«За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті», – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що 18 лютого видання The Kyiv Independent опублікувало розслідування, в якому заявило, що в Міжнародному легіоні Головного управління розвідки нібито від катувань загинув 28-річний бразильський рекрут Бруно Габріель Леал да Сілва.

Як стало відомо журналістам, Леал да Сілва планував приєднатися до Advanced Company, що входить до тактичної групи «Реванш» Міжнародного легіону ГУР, однак згодом передумав і хотів залишити Україну.

Головне управління розвідки підтвердило, що на момент смерті Леал да Сілва перебував у тимчасовому місці дислокації підрозділу як кандидат, який проходив відбір для можливого укладення контракту. Наразі українські правоохоронці розпочали розслідування інциденту. Військова омбудсменка також заявила, що її відомство ініціювало перевірку Advanced Company.

До слова, командир Другого інтернаціонального легіону Олександр Якимович заявив, що попри те, що в російській армії платять більше, іноземці приїжджають воювати за Україну через вмотивованість та віру в справедливість війни. Більшість людей в Другому інтернаціональному легіоні мають мотивацію і цінності, й більшість з них йде в бій зі словами «Слава Україні». Ті ж, хто воює за гроші, надовго не затримуються.

Раніше повідомлялося, що іноземні добровольці, які планують підписати контракт зі ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби.