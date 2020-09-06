У Дніпрі чоловік кинув гранату в бік будинку: є поранені



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У Дніпрі чоловік кинув гранату в бік будинку

В результаті вибуху чоловіки, які перебували біля будинку, отримали тілесні ушкодження

У Дніпрі ввечері 6 вересня 35-річний чоловік кинув гранату в бік будинку по вулиці Баженова. В цей час біля будинку перебували двоє чоловіків.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

В результаті вибуху чоловіки, які перебували біля будинку, отримали тілесні ушкодження.

Наразі на місті події працювала слідчо-оперативна група Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. За попередніми висновками експертів, вибухнути могла граната РГД-5.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Триває слідство.

До слова, у Одеській області під час застілля вибухнула граната. Пострадало троє жителів Вінниччини, які приїхали у гості до знайомих. Подію розслідують як замах на вбивство.