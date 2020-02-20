До уваги водіїв! На мосту Патона заборонено рух трьома смугами



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На під’їздах до мосту комунальники встановлюють нові дорожні знаки Фото: Центр організації дорожнього руху

Закрито крайні праві смуги і смуга реверсивного руху

На мосту Патона в Києві найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху. Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

На під’їздах до шляхопроводу комунальники встановлюють нові дорожні знаки, зокрема: 3.22 (поворот праворуч заборонено), 3.21 (в’їзд заборонено),4.2 (рух праворуч), 5.14 (кінець дороги з реверсивним рухом), 5.18 (напрямок руху смугою), 5.7.1 (виїзд на дорогу з одностороннім рухом).

Обмеження руху мостом почне діяти після встановлення дорожніх знаків. Сьогодні дорожники планують завершити всі роботи.

Таким чином із правого берега на лівий можна буде проїхати двома смугами шляхопроводу, для руху в зворотньому напрямку лишаються відкритими три смуги.

Як повідомлялося, від учора заборонено рух мостом Патона вантажівкам вагою понад 3,5 тонни.

Нова схема організації дорожнього руху на шляхопроводі впроваджується задля його обстеження та зменшення навантаження на несучі конструкції.

Нагадаємо, з 10 лютого на мосту ім.Патона у Києві обмежено рух крайніми правими смугами.

Фахівці ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» розпочали обстеження мосту імені Патона.