Генасамблея ООН проводить спеціальну сесію через вторгнення Росії

За понад 70 років таку сесію скликали лише 10 разів

Рада безпеки ООН скликала екстрену сесію Генасамблеї через напад Росії на Україну

Генеральна асамблея ООН проводить надзвичайну спеціальну сесію за участі 193 країн, підставою для такого рішення став напад Росії на Україну.

За понад 70 років, таку сесію скликали лише десять разів, сесію наживо з перекладом українською транслює «Суспільне».

Раніше стало відомо, що Рада безпеки ООН проголосувала за скликання екстреної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо вторгнення Росії в Україну.

Голосування в Раді безпеки ООН було процедурним, і Росія не могла накласти вето. Резолюцію про скликання сесії Генасамблеї було прийнято 11 голосами «за». Проти проголосувала Росії, утрималися Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати.

«Члени ради оголили дипломатичне безсилля Росії. Росія знову опинилася в ізоляції. Росія не може завадити всьому світу об'єднатися, щоб засудити її вторгнення в Україну», – заявила постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Хоча резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов'язкової сили, вони мають політичне значення. США та їхні союзники розглядають дії в ООН як шанс показати, що Росія ізольована через її вторгнення до України.

У ці години переговори між Україною та РФ тривають: очікується третій раунд.

За даними українських спецслужб, Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні.