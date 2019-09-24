На окружній Броварській дорозі у ДТП потрапили дев’ять авто, - поліція (фото)



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Столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари

Сьогодні о 01 годині ночі, під с. Княжичі спричинилася пожежа торф’яників. Густий дим розповсюдився довкола населеного пункту, відтак правоохоронці закрили рух по окружній дорозі, оскільки видимість була не значна. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Під ранок, коли видимість стала достатньою, рух було відновлено, однак в обох напрямках траси сталися аварії.

Фура в’їхала в легковик, водій якого загинув на місці від отриманих травм. А далі, зіштовхнулися ще чотири транспортних засоби, в одному з яких пасажира доставлено до лікарні.

Це ДТП трапилося в напрямку села Княжичі.

Ще дві аварії з механічними ушкодженнями були в напрямку Києва, але минулося без постраждалих. Столична патрульна поліція обмежила рух та пустила транспортні засоби через місто Бровари.

Раніше повідомлялось, що у місті Бровари у результаті аварії зіткнулися сім автомобілів.