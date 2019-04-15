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    Новини

    На острові Муромець у Києві сталася пожежа (фото)

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    <p>На відкритій території горів трав'яний настил на площі 250 кв. м</p> - На острові Муромець у Києві сталася пожежа (фото)

    На відкритій території горів трав'яний настил на площі 250 кв. м

    Фото: ДСНС

    На острові загорівся трав'яний настил

    Сьогодні, 15 квітня, об 11:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на острові Муромець.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на відкритій території горить трав'яний настил на площі 250 кв. м.

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    О 12:00 пожежу було локалізовано, а о 12:18 – ліквідовано.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення займання з'ясовується.

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    На острові Муромець у Києві сталася пожежа (фото)
    На острові Муромець у Києві сталася пожежа (фото)

    Лише у Києві з початку 2019 року вогнеборці здійснили 287 виїздів та ліквідували загоряння на площі 114,547 га.

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) у Києві ліквідовано 168 пожеж.

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