На острові Муромець у Києві сталася пожежа (фото)



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На відкритій території горів трав'яний настил на площі 250 кв. м Фото: ДСНС

На острові загорівся трав'яний настил

Сьогодні, 15 квітня, об 11:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на острові Муромець.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на відкритій території горить трав'яний настил на площі 250 кв. м.

О 12:00 пожежу було локалізовано, а о 12:18 – ліквідовано.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення займання з'ясовується.

Лише у Києві з початку 2019 року вогнеборці здійснили 287 виїздів та ліквідували загоряння на площі 114,547 га.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 8 до 14 квітня) у Києві ліквідовано 168 пожеж.