На парковці під Києвом водій погрожував пістолетом через зауваження (відео)

Між чоловіками виникла сварка через паркування однієї з автівок

У селищі Софіївська Борщагівка на парковці чоловік, нецензурно лаючись, погрожував пістолетом місцевому жителю. Повідомлення про це надійшло до чергової частини відділення поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що між чоловіками виникла сварка через паркування однієї з автівок. Під час вирішення конфлікту 40-річний чоловік дістав зі свого автомобіля пістолет та, погрожуючи, навів на обличчя 30-річному опоненту, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1, ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.