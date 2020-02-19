Серйозна ДТП в Ірпені: автівка збила двох дівчат (фото)



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ДТП сталася на вул. Університетській Фото: Ірпінь Daily/Ирпень, Facebook

Стан постраждалих тяжкий

Сьогодні, 19 лютого, близько 13-ї години в Ірпені, що під Києвом, автомобіль збив двох дівчат.

Про це «Главкому» повідомили в екстрених службах.

Аварія трапилася на вулиці Університетській біля парку.

У ДТП постраждали двоє дівчат віком 17-ти та 20 років. Стан потерпілих тяжкий.

На місці працювали екіпажі поліції та дві бригади швидкої допомоги.

Лікарі госпіталізували постраждалих до Ірпінської лікарні.

Через ДТП утворилася тягучка в обидві сторони.

Нагадаємо, 16 лютого близько 19:00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.

Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі ДБР затримали поліцейського.

ДБР оприлюднило відео моменту смертельної ДТП.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.