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    У Києві з’явилася спільна смуга для велосипедів і мотоциклів (фото)

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    На ділянках спільного руху обмежена швидкість до 20 км/год - У Києві з’явилася спільна смуга для велосипедів і мотоциклів (фото)
    На ділянках спільного руху обмежена швидкість до 20 км/год
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    Нова смуга спільного руху велосипедистів і мотоциклістів пролягає в центрі Києва

    Київ став першим містом в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів і моторизованого транспорту. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

    Ділянка з’єднає собою майбутню велосипедну доріжку на вулиці Івана Франка, де триває капітальний ремонт, та вже наявну велосмугу на вулиці Леонтовича.

    Розмітку регламентовано ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», що набуває чинності з 1 серпня 2021 року.

    Пропозиції до ДСТУ надано Департаментом транспортної інфраструктури КМДА спільно з Національною поліцією та громадськими організаціями.

    Важливо, що на ділянках спільного руху обмежено швидкість до 20 км/год, що є більш безпечною для велосипедистів.

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    У Києві з’явилася спільна смуга для велосипедів і мотоциклів (фото)
    У Києві з’явилася спільна смуга для велосипедів і мотоциклів (фото)
    У Києві з’явилася спільна смуга для велосипедів і мотоциклів (фото)

    Також цього року, відповідно до ДСТУ 8906:2019 «Планування та проектування велосипедної інфраструктури», Київ планує обмежити швидкість до 20-30 км/год на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність руху транспорту – у житловому районі Відрадний, на Печерську поблизу станції метро «Арсенальна» та Старокиївській Горі.

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    Теги: Київ дороги велоінфраструктура велосипед велосипедист мотоцикл
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    У Києві з’явилася спільна смуга для велосипедів і мотоциклів (фото)